Překrytá historie: King Kong zastínil Hitlera, olympiáda zemětřesení
Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou
Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní,...
Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie
Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a...
Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí
Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...
Zápotocký nebyl v koncentráku kápo, přežil díky péči mladých komunistů, líčí historik
Druhý dělnický prezident, tak byl za komunistického režimu označován politik, který na Pražský hrad nastoupil po Gottwaldovi. Uznávaný historik Michal Stehlík nyní napsal moderní životopis Antonína...
Vojáci nejsou gumy. Výsadkář i o tom, proč byla Ukrajina horší než Afghánistán
Jako malý kluk se modlil za zrušení povinné vojenské služby, aby v pětadvaceti letech vstoupil do armády. Půl roku strávil na válečné misi, o čemž napsal knihu Poslední slova z Afghánistánu. „Nebál...
Mona Lisa dva roky ležela pod postelí. Jak slavný obraz ukradl z Louvru Ital
Když před 100 lety v říjnu 1925 zemřel, svět si toho ani nevšiml. Nicméně za připomínku stojí: Ital Vincenzo Peruggia byl totiž strůjcem „největší umělecké krádeže 20. století“, jak se zmizení Mony...
