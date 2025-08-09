Citujme americký deník The Telegraph: „Bylo velmi jasno, opravdu krásný den, nic neobvyklého. Měl jsem dobrou náladu. Náhle jsem uslyšel zvuk letadla, jen jednoho. Podíval jsem se k nebi a uviděl B-29, která shodila dva padáky. Díval jsem se na ně a najednou to bylo jako záblesk hořčíku, velký záblesk na obloze, a úplně mě to odfouklo.“
Tak popsal zaměstnanec japonské firmy Mitsubishi Heavy Industries Cutomu Jamaguči děsivou zkušenost, jíž si jako devětadvacetiletý prošel 6. srpna 1945, kdy byl na služební cestě v Hirošimě.
Oběti popsal jako „chodící aligátory“, kteří nekřičeli. Jejich ústa nebyla schopna vydat jakýkoliv srozumitelný zvuk.