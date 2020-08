Smutný a hněvivý vládce Moctezuma. S jeho smrtí zanikla aztécká říše

Situace byla hodně vypjatá. Španělští dobyvatelé obsadili aztécký císařský palác v hlavním městě říše Tenochtitlánu a zbožňovaného aztéckého vládce drželi jako své rukojmí a pojistku klidu. V několikasettisícovém městě – na počátku 16. století jednom z největších na světě – to ale mezi Aztéky čím dál víc vřelo. A tehdy vrchní španělský velitel Hernando Cortés přišel s nápadem, že „živoucí bůh“ před svůj lid předstoupí a zklidní vášně. Stalo se a zhruba pětapadesátiletý Moctezuma II. (narodil se patrně v roce 1465) k Aztékům z výšin svého paláce promluvil, obklopen španělskými ozbrojenci. Následovalo to, co si nikdo nikdy předtím nedovolil – dav nejprve ztichl a pak následovala sprcha kamenů, které dopadaly na hlavu nedotknutelného...