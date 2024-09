Plivnout při orálním sexu na penis. Obscénnost jižanské slečně změnila život

Jako docela jiný život. Dveře do něj Haliey Welchové otevřela jedna jediná věta. A záplava smíchu

Vypadá to, že jejímu charisma propadly celé Spojené státy. „Miláček Ameriky,“ říkají o ní titulky. Další se pokoušejí dát fascinaci její osobností generační rámec, mluví o ní s odkazem na hvězdu country music jako „Dolly Parton generace Z“. Na jevišti politického divadla se kritizuje za to, že prý nepodporuje Donalda Trumpa.

Hodně článků však musí řešit především to, kdo vlastně ona jednadvacetiletá slečna s proklatě silným jižanským akcentem je. A co teď bude dělat.

Zatím se ví pořád především to, co podle ní mají rádi muži při orálním sexu. Řekla to, explicitně, celému světu.

Naprosto vyladěná spontánnost

Bylo to v noci 9. června, po hudebním festivalu v Nashville se s kamarádkou poflakovala nočním městem, když ji zničehonic přepadli vlogeři z kanálu Tim&Dee TV. S košilatou otázkou, po čem podle jejího mínění muži definitivně šílí v posteli. Drobná dívka neváhala. „You gotta give ‚em that ‚hawk tuah‘ and spit on that thang,“ vylíčila. Její reakce byla kompletně improvizovaná, nese však hned tolik unikátních prvků, že by ji musel vymýšlet celý dramaturgický tým, aby takové kouzlo okamžiku poskládal.

Její odpověď, dala by se přeložit jako „Prostě naberete sliny a na tu věc jim plivnete“, totiž zahrnovala sousloví „hawk tuah“. V překladu to znamená cosi jako „jestřábí plivanec“, a ono folklórní vyjádření samozřejmě rezonovalo. Zírala na něj celá Amerika – a ze slečny Haliey se stala „Hawk Tuah Girl“.

Potom se její reakce skvěla jedinečným zvukovým doprovodem, své líčení dokreslila silnou, uvěřitelnou a vlastně docela zvukomalebnou simulací onoho erotického odplivnutí. Živočišnou, energickou. A nakonec se nad svou spontánností zaníceně rozesmála, zvonivě, udiveně, trochu nevěřícně, klátila přitom tělem i rukama. Její kámoška si už dávno držela zděšeně rukama pusu a koukala se na druhou stranu od kamery.

Bylo to epické. V tom, jak líčila orální sex vlastně bez jakékoli dotěrné sexuality, byla holčičí žertovnost, praštěnost. Byl v tom magnetismus. A internet neváhal, onen skvost nenechal zapadnout. Jeho cesta ke slávě byla střelhbitá, trvala jen pár dní. Že je slavná, že má klip s její reakcí milionové sledovanosti, že se dočkal předělávek, Hailey seznala, zrovna se když se jednoho dne kolem druhé hodiny ranní chystala na ranní směnu do továrny na pružiny, kde pracovala.

To už znaly slečnu z malinkého města Belfast v Tennessee celé Spojené státy. „První týden jsem z toho byla vyřízená. Nechtěla jsem vycházet z domu. Chodila jsem do práce, ale to bylo tak všechno, jinam ne,“ přiznala listu The Tennessean. New York Post ji cituje peprněji. „Pos*ala jsem se z toho,“ zhodnotila prý nečekanou realitu.

Pak se s tím popasovala. Začala šílenstvím, co se kolem ní odehrávalo, žít. V praxi to znamenalo, že 27. června přestala chodit do továrny – a začala naopak chodit tam, kde si sebe nikdy neměla důvod představovat.

I její motivace následky svého vystoupení akceptovat je jaksi zemitá. Zjistila totiž, že se na půvabu její legrácky přiživují davy podvodnic a podvodníků, spousta profilů na sociálních sítí, které se vydávaly za její. Popularita byla poslední věc, po níž toužila, dokonce si, půlroku před svou internetovou intervencí, zrušila vlastní profily na sociálních médiích. Když však viděla, jak se na její opovážlivé opravdovosti přiživují podnikavci s prodejem produktů s magickým souslovím Hawk Tuah, vyhrnula si rukávy.

„Dělají si ze mě p*del? Ti lidi na mě vydělávali,“ vylíčila Welchová své pocity magazínu Rolling Stone. „Když na tom mohou vydělávat všichni kolem, můžu já taky,“ řekla si prý.

Dál to šlo ráz na ráz. A je to jízda.