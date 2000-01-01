Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti, bojovnosti.
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Když v roce 2005 odcházela ze sálu z předávání cen Zlatá malina, vyprovázel ji mohutný aplaus. Ovace vestoje. Užaslé pohledy. Získala si respekt, co víc, obdiv.
Autor: Profimedia.cz
Se soškou Zlaté maliny, cenou za nejhorší herečku roku, sál opouštěla jako osobnost.
Autor: Profimedia.cz
Zaprvé, cenu v roce 2005 přijala, neskrývala se před ní. Akceptovala ji i s jejím soudem.
Autor: Profimedia.cz
Na pódiu svou řeč zahájila parodickou imitací své děkovné řeči při přebírání Oscara. Plakala dojetím, lapala po dechu.
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Poté děkovala všem, kteří jí k titulu nejhorší herečky pomohli: Zaprvé studiu Warner Bros: „Přesně to má kariéra potřebovala – dostat se z úplného vrcholu až na samé dno!“.
Autor: ČTK
Také svému manažerovi: „Miluje mě tak moc, že je ochotný mě přemluvit k jakémukoli projektu, i když moc dobře ví, že je to úplná sračka.“.
Autor: Profimedia.cz
Rovněž hercům, kteří s ní ve filmu Catwoman vystupovali: „Aby člověk mohl předvést takhle strašlivý výkon jako já, potřebuje kolem sebe spoustu doopravdy špatných herců!“
Autor: Profimedia.cz
Na závěr poděkovala své matce, za ponaučení, znělo takto: „Pokud nedokážeš být dobrým poraženým, nemůžeš být ani dobrým vítězem. Pokud nedokážeš přijmout kritiku, pak si nezasloužíš pochvalu.“
Autor: ČTK
Myslela také na porotu a vyjevila jí své přání: „Takže vám všem moc děkuji z celého srdce! A doufám, že se tu už v životě neuvidíme!“
Autor: Profimedia.cz
Narodila se 14. srpna 1966 afro-americkému otci a bělošské matce, od čtyř let vyrůstala jen s ní. (Na snímku je s matkou v roce 2007)
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Otce na dlouhé roky vyhnala ze svého života, zapsal se do něj jako alkoholik, násilník. Než v roce 2003 zemřel, si k němu však však stihla najít cestu. Až nyní vím, jak moc mě miloval a jak důležitý byl a je pro můj život, prohlásila v roce 2019.
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Po útrapách, které jí i její matce do života vnesl, to jsou slova, k nimiž je třeba moudrost a síla.
Autor: Profimedia.cz
Dětství bylo tvrdé, aby matka své dvě dcerky uživila, musela být pořád v práci. A Halle tak byla vlastně víc než s mamkou se svou zmateností: jak se vypořádat s tím, že má rodiče odlišné rasy?
Autor: ČTK
„Každá holčička se chce podobat matce – jenže jak jsem mohla já, když moje mamka měla blond vlasy a modré oči?“ líčila.
Autor: Profimedia.cz
Vzpomínala, že si hlavu omotávala žlutým ručníkem, aby přírodu opravila: „Bojovala jsem.“
Autor: Profimedia.cz
Měla pravdu. Následkem byly rasistické ústrky, od školy dál. Tehdy prý pochopila, že nespravedlnosti se dá vzdorovat jedině čelem. Bojovně
Autor: Profimedia.cz
Studovala, přivydělávala si prací v obchodním domě, podílela se na studentském časopise.
Autor: Profimedia.cz
A bodovala v soutěžích krásy. Americká soutěž krásy pro teenagerskou kategorii, Miss Ohio, Miss USA.
Autor: ČTK
V roce 1986 byla první afro-americkou ženou, která se účastnila Miss World, skončila šestá.
Autor: ČTK
V jednom rozhovoru na soutěži krásy tehdy uvedla, že chce pracovat v médiích nebo být umělkyní.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1989 k tomu nakročila. Aby byla herectví blíže, přestěhovala se do New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
První šanci dostala v roce 1991 v dramatu Spikea Leeho Horečka džungle. A znovu musela bojovat – s okovy své krásy. Režisér ji totiž chtěl do role oslnivé, nádherné ženy. Ona chtěla hrát narkomanku.
Autor: ČTK
Lee to odmítal, kvůli její vlastní oslnivosti v ní loosera neviděl. Utekla do koupelny, smazala ze sebe make-up. Vrátila se a režisérovi jeho klišovitý pohled surově roztrhala.
Autor: Profimedia.cz
Pro ztvárnění trosky z ulice si během natáčení nemyla a nečistila si zuby: vlastní krásu chtěla ničit.
Autor: Profimedia.cz
Následovaly další filmy, Ztracený Izaiáš (na fotce), v něm si znovu zahrála narkomanku, Pouze obchod, Zločin z vášně.
Autor: Profimedia.cz
A také Ples příšer, to byl rok 2001. Oceňovaný snímek o vztahu rasistického bachaře a černošské ženy. A o hrozném tajemství, které Billy Bob Thornton skrývá: asistoval u popravy jejího muže.
Autor: Profimedia.cz
Film vyvolal kontroverze: přinesl explicitní scénu sexu hlavní hrdinky s rasistou. Berry ji obhajovala, před puritány i afro-americkým publikem: scéna podle jejího mínění musela být součástí příběhu a jeho dynamiky.
Autor: Profimedia.cz
Za snímek dostala Oscara, vše však nezměnil, jak poznamenávala. Pořád zůstala černošskou herečkou.
Autor: Profimedia.cz
A to s sebou neslo limity. Černošská herečka znamená, že se z filmu automaticky stává černošský film, a to může být potíž, vysvětlovala.
Autor: Getty Images
„Byla jsem na to moc hrdá, jenže druhý den ráno jsem pořád byla černoška. A režiséři pořád říkali: když tu roli dáme černošce, co to s příběhem udělá?“ popisovala.
Autor: Getty Images
Ostatně, když na předávání cen šla, šla si užít ceremoniál. Nepomýšlela na to, že by černošskou herečku mohli vyzvat na pódium. Její působivá řeč tak nebyla připravená, do publika ji vysílala z hloubi své zkušenosti a srdce. A byla též dokladem intelektu.
Autor: ČTK
Promluvu věnovala velkým herečkám černé barvy kůže: „Je pro každou ženu jiné pleti beze jména, bez tváře, která dnes večer dostala šanci, protože tyto dveře byly konečně otevřeny.“
Autor: Profimedia.cz
Jenže její um, bojovnost, houževnatost dokázala stereotypy filmového byznysu zdolat. V roce 2002 vstupuje jak afro-americká herečka do série o agentu Jamesu Bondovi. A po čtyřiceti letech vysekne ikonickou scénu Ursuly Andressové s bikinami a nožem. Ne jako replika, kopie. Obstála jako svébytná bondgirl.
Autor: Profimedia.cz
Jako superhrdinka Storm se objevila v sérii X-men (na snímku), hrála v dramatu Spálené vzpomínka, v mysteriózním Atlasu mraků.
Autor: Profimedia.cz
Prošla i odyseou Johna Wicka. Podstoupila kvůli tomu dlouhé tréninky bojových umění, při natáčení si zlomila dvě žebra.
Autor: Profimedia.cz
Když hrála bojovnici MMA ve filmu Modřiny, přidala si k výčtu zlomenin další tři žebra, hned při prvním tréninku. Točila dál, navzdory bolesti.
Autor: Profimedia.cz
I proto sklízí jeden titul oslavující její sex-appeal za druhým: nejvíc sexy žena planety, světa, všech dob, toho nebo onoho roku anebo magazínu.
Autor: Profimedia.cz
Její mediální reputaci nemůžeme zamlčet, jakkoli se onou škatulkou nechce nechat spoutat.
Autor: Profimedia.cz
I za to bojuje. „Boj za to, abych byla nahlížena skrze to, co opravdu jsem, abych byla brána vážně, boj proti stigmatu krásy,“ popisuje své úsilí.
Autor: Profimedia.cz
Ještě jeden boj svádí, o postavení žen, o ženské zdraví. O větší pozornost menopauze. Ani tady neváhá čelit komukoli. Naposledy konfrontovala vycházející hvězdu amerických demokratů, kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, který potopil návrh zákona, který měl rozšířit pojištění na přípravky na menopauzu.
Autor: Profimedia.cz
Obranu ženského zdraví vidí jako druhé dějství svého osudu. „Nemohla bych vymyslet lepší způsob, jak strávit další kapitolu svého života, míní.
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V šedesáti letech se stále chlubí nezdolností, pokorou, ale stále ještě i ambicemi.
Autor: Profimedia.cz
„Jako černošská žena, téměř šedesátiletá, dostávám u filmu pořád práci a dělám to, co miluji,“ uvedla nedávno.
Autor: Profimedia.cz
Pořád má ambice. A sny. Touží po tom, zahrát si postavu americké marxistky a feministky Angely Davisové. Její osobnost a boj kolorovala její dětství.
Autor: Profimedia.cz
„Vyrůstala jsem v době hnutí za občanská práva. Moje matka se ho velmi účastnila, jako bílá žena se dvěma černošskými dětmi. V našem světě se o tom hodně mluvilo: nebýt zticha a bojovat.“
Autor: Profimedia.cz
Jistojistě ji však čeká docela jiná filmová postava. Ve snímku Fleur ztvární ženu, která si musí přiznat, že desetiletí strávila výhradně jako manželka pečující o děti a partnera ve vztahu bez lásky. Obětovala se. Upřela si samu sebe.
Autor: Profimedia.cz
„Jednoho dne se probudí a řekne si: Do prdele, co to dělám?“ A odjede do Paříže, aby se tam našla jako profesionální domina.
Autor: Getty Images
Šedesátiletá Halle Berry se s takovou sebe-výčitkou ohlížet nemusí. Jinak ale souhlasí: „Chci dělat věci, které mě vzrušují – a trochu děsí.“
Autor: Getty Images