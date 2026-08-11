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Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...
Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...
Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...
Wehrmacht pije Fantu. A jak si za Hitlera germanizovali Coca-Colu
Ironickým paradoxem německého limonádového zázraku za války bylo, že v srdci nacistické třetí říše vlastně vzkvétala americká firma. Nejdřív přesvědčila třetí říši, že je vlastně německá, a pak si...
Rady do ložnice: Zvykl jsem si na sólo. Jak se vrátit k sexu ve dvou?
Když ze vztahu vymizel sex, stal se Honza šampionem v autoerotice. Teď by s manželkou chtěli společný sexuální život obnovit. Není však Honza v posteli sám pro sebe nepřekonatelný? Praktické cvičení,...
OBRAZEM: Pohádkové krajiny. Prohlédněte si všecky krásy vesmíru
Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším místem v něm. Prohlédněte si snímky, které se ucházejí o ceny v soutěži greenwichské královské observatoře. Jak uspějí,...
Připoutané v autě poslala malé syny ke dnu jezera. Usvědčil ji dopis od milence
Příběh, který Susan Smithová z americké Jižní Karolíny v říjnu 1994 vyprávěla policii i veřejnosti, zosobňoval noční můru každého rodiče. Když se večer se svými dětmi vracela z celodenního výletu a...
Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...
OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem
Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...
Hrál s Jágrem, teď v Nigérii řídí největší hotel v Africe. Pořád jde o tým, říká
Slibnou hokejovou kariéru (nastartovanou v Kladně) musel odmávnout. Novou profesní dráhu našel v cizině a v hoteliérství. Spolupráce s michelinskými šéfkuchaři, servis pro nejvyšší diplomatická...
Osamělost škodí stejně jako kouření. Podle vědců také vyhubila neandertálce
Světová zdravotnická organizace řadí osamělost mezi vážné hrozby – srovnatelné s kouřením nebo obezitou. Proč je nejnebezpečnější právě ve stáří? „Myslíme ekonomicky a materiálně. Když člověk vše...
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Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...