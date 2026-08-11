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Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku

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Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci,... Když v roce 2005 odcházela ze sálu z předávání cen Zlatá malina, vyprovázel ji... Se soškou Zlaté maliny, cenou za nejhorší herečku roku, sál opouštěla jako... Publikum si získala sebeironií, pokorou, silou. Zaprvé, cenu v roce 2005 přijala, neskrývala se před ní. Akceptovala ji i s... Nevyhýbala se mu, neuhýbala. Na pódiu svou řeč zahájila parodickou imitací své děkovné řeči při přebírání... Poté děkovala všem, kteří jí k titulu nejhorší herečky pomohli: Zaprvé studiu... Také svému manažerovi: „Miluje mě tak moc, že je ochotný mě přemluvit k... Rovněž hercům, kteří s ní ve filmu Catwoman vystupovali: „Aby člověk mohl... Ale nezůstala jen u defenzivní sebeironie. Nechtěla jen odvrátit jen pozornost od svého neúspěchu klauniádou.
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti, bojovnosti.

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