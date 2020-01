Japonsko hoří vášní pro knedlíčky gyoza. Mají asociace, festival i sochu

Z půlky je to žena bohyně, z půlky je to, vskutku, knedlíček. Ono sousoší – volně by se dal jeho název přeložit jako Knedlíčková Venuše – zaujímá důstojné místo u tamního železničního nádraží a nečitelně, rozháraně může působit jen na naprosto ignorantského návštěvníka města. Každý příčetný turista, o domácích obyvatelích nemluvě, musí vědět, že tvář bohyně, její ňadra a jedna paže vystupují právě ze vzývaného knedlíčku, zatímco okraj sochy tvoří jeho typická rozvlněná obruba.

Je to bizarní, ale je to tak. Ke knedlíčkům v půlmilionovém městě Ucunomija vzhlížejí. Nepokrytě, bez špetky znevažování.

Čínská výslužka z vojny

Pochutina se do Ucunomije dostala s koncem války. Japonští navrátilci totiž domů přijížděli z čínské dobyvačné mise nejen znavení, ale též oslovení kuchyní země, v níž válečná léta trávili. A speciálně je v ní zaujali čínské knedlíčky jiaozi. Ty podle legendy vynalezl znalec tradiční medicíny Zhang Zhongjing a název dostaly podle svého tvaru zatočeného jako by do rohu, který se čínsky řekne „jiao“.

Do Ucunomije knedlíčky vstoupily jako gyoza, jak jejich název Japonci vyslovovali. A zabydlely se. „Jejich příprava byla jednoduchá, byly výživné a žádnou ze surovin nebylo nijak obtížné získat,“ vysvětlil listu The Guardian Akihiro Suzuki, generální sekretář Ucunomijské asociace knedlíčků gyoza.

Čínské pažitce, nebo též česneko-pažitce, bohaté na betakaroten, vitamin C, kyselinu listovou a draslík, se v Ucunomii dařilo. Vepřové maso, čínské zelí a další suroviny se vozily z jiných oblastí Japonska. A výroba je docela prostá – v zásadě se všechny ingredience úhledně zabalí (zručnost to ovšem chce) do těsta, aby se knedlíčky následně smažily na pánvi, fritovaly ponořené do oleje nebo vařily ve vodě.

Je to rychlé, je to vydatné a je to dobré. A jakkoli je recept jednoduchý, záleží na provedení a na detailu, takže od každého výrobce chutná knedlíček jinak. Jiná textura, jiná měkkost, jiný poměr zeleniny a masa, jiná chuť. Jiná tloušťka knedlíčku, jiná velikost. „V tom to je,“ shrnuje pro server NHK Shinji Kasahara z ucunomijské knedlíčkové asociace: „Neexistuje jediná definice.“

Suzuki s chválou na pestrost souhlasí: „Nejlepší věcí na knedlíčkách gyoza je, že je mají rádi všichni, od dětí po staré lidi. Jsou tak univerzální! Mohou být součástí kompletního menu nebo se dají přikusovat k pivu.“

V padesátých letech zažily v Ucunomiji boom, například v roce 1958 se tam otevřela restaurace Minmin, dnes jedna z největších knedlíčkových ikon. Po následující dekády se však knedlíčkové uhranutí vyvíjelo v Ucunomiji separé, aniž by bylo jinými regiony Japonska zaznamenáno. Rok 1993 to změnil – tamní svéráznou kulinářskou euforii celému Japonsku vyzradil televizní pořad. A do Ucunomije začali za knedlíčky jezdit lidé z jiných koutů. Nejprve z jiných oblastí Japonska, poté i ze světa. Město s půl milionem obyvatel začalo být zaplavováno miliony návštěvníků, kteří do něj proudili pouze za jedním cílem. Za podlouhlými knedlíčky.

Boj o knedlíčkové hlavní město

Samozřejmě, město to podporovalo. Vznikla asociace, postavila se socha, začal se pořádat festival. Jenže knedlíčková vášeň zalila celé Japonsko, s růstem sociálních médií zesílila a žije vlastním životem. „V povědomí mnoha lidí byl fenomén gyoza spojený se ženami středního věku,“ komentoval pro server Japan Today vývoj Shukan Jitsuwa z výrobny knedlíčků loni v dubnu, „jenže v poslední době je stále častější, že na ně chodí samotné mladé slečny. Na oběd, ale též na večeři. Dají si knedlíčky a pivo.“

A objevují se nové, modernější verze. Knedlíčky bez česneku, to pro příležitost milostných dostaveníček, gyoza bez masa pro uspokojení vegetariánského trendu, salátová gyoza jako úlitba zdravé stravě. Kurzy na výrobu knedlíčků se stávají náležitostmi večírků seznamovacích agentur. Na fenoménu gyoza se veze alkoholický průmysl.

A že trh nebývá soucitný ani uznalý, dostalo město, které knedlíčky Japonsku dalo, na srozuměnou v roce 2011. Po patnácti letech, kdy se nejvíc knedlíčků prodávalo každým rokem v Uconomiji, mu titul zákeřně vyfouklo město Hamamacu. Mimochodem, i to má vlastní asociaci gyoza. Na hrozící ztrátuprestiže Uconomije její knedlíčková asociace zareagovala vyhlášením kampaně, která měla reputaci města zachránit. O dva roky později, v roce 2013, se to povedlo a kolébka japonských knedlíčků se vrátila na čelo žebříčku, jak shrnul list South China Morning Post.

Od té doby je to lítá bitva a titul si obě města předávají mezi sebou. Poslední zprávy uvádějí, že v roce 2018 se štěstí usmálo na Hamamacu. Ucunomijští namítají, že se do čísel započítává pouze gyoza zakoupená v supermarketech. Pokud by se prý zohledňovala i konzumace v restauracích a bistrech, jejich město by muselo vyhrát.