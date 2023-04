Příběh za memem: Mrzutá kočka přinášela radost, byla ikonou internetu

Před čtyřmi lety sociální sítě na moment posmutněly. Jejich uživatelé se totiž dozvěděli, že je opustilo pravděpodobně to nejslavnější chlupaté stvoření za celou existenci internetu. Kočka, která jim svou proklamovanou nedobrou náladou po sedm let přispívala k náladě dobré.

Dne 14. května totiž zemřela četnými memy proslavená Grumpy Cat, Mrzutá kočka.

Černě zarámované fotky tohoto domácího mazlíčka krátce po zveřejnění oné smutné zprávy sdílelo 12,4 milionu lidí, zaplavily virtuální prostor a o osudech roztomilého zvířete pietní formou referovaly i tištěné deníky. Vzdávaly hold, děkovaly, loučily se, mávaly zvířeti na cestu do kočičího nebe.

Byla to událost, jako když ze světa odejde slavná zpěvačka, známý herec, prostě celebrita. Ostatně, významných osobností nezemřelo v květnu 2019 zrovna málo, žádné z nich se však nejspíš nedostalo tak komplexní pozornosti médií.

Kdo tedy byla ona miliony lidí oplakávaná Grumpy Cat?

To kotě má vadu

Narodila se 4. května v roce 2012 v arizonském Morristownu, v domě rodiny Bundesenových, jejich krátkosrsté mourovaté kočce. Ovšem pokud jde o status jejího biologického otce – kocoura, ten zůstává dodnes přinejmenším nejistý.

Na kotě se původně volalo Tardar Sauce. Jméno vybrala malá Chrystal Bundensenová, které zabarvení srsti kočky připomínalo tatarskou omáčku. Možná to bylo i proto, že tatarskou omáčku nedávno poprvé v životě ochutnala a moc nadšená z ní zrovna nebyla. Ostatně, ono koťátko, jedno ze čtyř ve vrhu, nebylo tak úplně důvodem k radosti a nadšení. Bylo totiž jiné.

Vypouklé oči a atypicky plochá část obličeje, určitý nepřehlédnutelný podkus spodní čelisti, rozčepýřená hustá srst a krátký ocas, stejně jako neustále se třepající kratší zadní nohy, to vše velmi pravděpodobně v důsledku geneticky podmíněného dwarfismu, tedy zakrslosti, nanismu, dodávalo Tardar Sauce hodně nevšední profil.

Mimochodem, podobnou poruchou trpěl i její kočičí sourozenec, kocourek Pokey. U něj však nebyla odchylka od standardního kočičího vzhledu tak výrazná.

To musíte vidět

Bundensenovi, včetně Chrystal, se nicméně se svými „zvláštními“ koťaty naprosto sžili, a i přes výraz setrvalé mrzutosti, rozladěnosti až otrávenosti se Tardar Sauce chovala jako naprosto normální, veselá a hravá kočka. „Vlastně to bylo super-skotačivé zvířátko,“ vzpomínala paní Bundensenová. „Zvlášť tak mezi třetí a šestou ranní, kdy si chtěla hrát a budila nás.“

O existenci tohoto kotěte by se svět nejspíš nikdy nedozvěděl, kdyby jeho fotku mladý Bryan Bundensen 23. září 2012 nezavěsil na platformu Reddit. Nebyl v tom hlubší záměr, chtěl se jen pochlubit.

Průvodní reakce prvních komentátorů se tehdy nesly spíš v duchu toho, že se asi Bryan nejspíš pokoušel upravit obrázek své kočky ve Photoshopu a zjevně se mu to moc nepovedlo. Ten mrzutý výraz se však všem líbil.

Prakticky ihned se začal šířit internetem a fotka neveselé kočičky, jako doklad amatérské obrazové montáže, získala v následujících čtyřiadvaceti hodinách 25 300 reakcí.

Bryan se pokoušel vysvětlit, že obrázek Tardar Sauce nijak upravovaný není. A proto vytvořil i tři krátké nahrávky toho, jak si ono „kotě s plochým obličejem“ hraje. Zavěsil je na platformu YouTube. Ale to už si obrázek žil vlastním životem.

Na platformě Imgur, kam ho někdo přetáhl z Redditu, se dočkal za méně než den prvního milionu zhlédnutí. Vstup kočky Tardar Sauce do záře reflektorů slávy byl skutečně bleskový.

Po třech dnech už internetem kolovalo na tři tisíce obrazových montáží původní fotky, většinou s ironizujícími komentáři o kočce, která není něčím ohromená, překvapená ani nadšená. Když jste případně potřebovali prezentovat absenci svého vlastního nadšení, vyjádřil ji obrázek této kočky za vás.

Svět pro kočku

Kočka, která jednou zažila srandu – a bylo to příšerné. Kočka, která zbožňuje zvuk toho, když jste potichu. Kočka, která byla testována na trpělivost s negativním výsledkem. Její výraz si získal široké publikum.

Tou dobou se rovněž ustálilo její nové internetové jméno, Grumpy Cat. A jinak než Grumpy jí pak už neříkali ani doma. Mem se stal skutečností, a jeho šíření napomáhaly vážné ani nevážné počiny lidí po celém světě.

Poměrně záhy vznikla například petice, která bojovala za to, aby filmová studia MGM nahradila v logu svého ikonického lva Mrzutou kočkou. Představitelé MGM to oficiálně nekomentovali, ale neoficiálně prý získali během pár týdnů tolik ohlasů, že to překonalo i všechny dosavadní požadavky ochránců zvířecích práv na to, aby lva z loga úplně odstranili.

Z kraje roku 2013 se třicítka umělců z Alabamy rozhodla uspořádat výstavu uměleckých exponátů, soch, obrazů, vitráží a řezbářských prací, které zasmušilý mazlíček inspiroval. „Byl to doklad toho, že umění dokáže pozvednout na novou úroveň i ten nejhloupější a nejméně očekávatelný objekt,“ komentoval to Dustin Timbrook, jeden z pořadatelů výstavy.

Začalo se prodávat Grampuccino, tedy mrzuté kapučíno, dárkové předměty s potiskem Grumpy, vznikaly oděvní grumpy-kolekce.

Pokud jde o Bundensenovy, ti na ohromné vlně popularity svého mazlíčka neprodělali.

Spolu s ní byli zváni k bezpočtu rozhovorů do televizních pořadů. Ve spolupráci s nakladatelstvím Chronicle Books vydávají kolekci domácích fotek Tardar Sauce, takzvanou Mrzutou knihu. Přeložena byla do patnácti jazyků. V roce 2014 si kočka zahrála titulní roli v rodinném filmu Tima Hilla – Mrzutá kočka: ty nejhorší Vánoce vůbec. Byl to sice očekávatelný propadák, ale své publikum si našel.

Scénáři a nabídkami k dalšímu natáčení si však kočka mohla klidně vystlat pelíšek. Chtěli ji všude. Zamilovalo si ji asijské publikum. Byla kočičí personou číslo jedna. Mezi focením a natáčením průběžně přebírala ocenění a tituly. Nechyběla mezi nimi Nejvlivnější kočka světa nebo Cena za celoživotní dílo od výrobce krmení pro domácí mazlíčky společnosti Friskies.

Tardar Sauce/Grumpy Cat vystupovala v reklamních spotech, hudebních klipech, fotila se se slavnými osobnostmi. Dnes už ikonická je například její fotka se Stanem Leem, komiksovým scenáristou.

Velmi výnosný mazlíček

O tom, na kolik si paní Tabatha Bundensenová, která se o prezentaci kočky v médiích starala ponejvíc, s pomocí značky Grumpy Cat vydělala, se dodnes vedou spory. Nicméně jen soudní pře o neoprávněné užití podobizny kočky, kterou v roce 2018 vedla v Kalifornii, jí vynesla 700 tisíc dolarů. A zdaleka to nebyl jediný takový proces.

Podle různých odhadů mohla Grumpy Cat vynést své výhradní majitelce od 80 milionů až po 99,5 milionu dolarů. Tedy něco kolem dvou miliard korun. Bundensenová tyto zprávy nikdy nekomentovala.

Rozhodně si však svého mazlíčka pochvalovala. Díky němu mohla zanechat práce servírky, ze které prý sotva dokázala pokrýt výdaje rodiny, a odejít jako rentiérka do předčasného důchodu. Mohla si užívat cestování i rodiny.

I do jejího života vnesla Mrzutá kočka radost.