Památník bitvy, co nebyla. Postavil ho Donald Trump. Na golfovém hřišti

Najdete ho na severovirginském Lowesově ostrově, na břehu řeky Potomac, mezi 14. a 15. jamkou hřiště zdejšího národního golfového klubu. Velkou práci s hledáním mít určitě nebudete, monument je k nepřehlédnutí. Tmavým kamenem obkládaný podstavec s bílým vlajkovým stožárem tu stojí od roku 2015, v místě, odkud je vidět na celou řeku.
Na řeku Potomac dřív takový přímý výhled z golfového greenu nebyl. Až do roku 2009 ho zakrývala alej pěti stovek letitých stromů. Ty ovšem nechal, k velké nelibosti ochránců přírody, nový majitel Donald Trump vykácet poté, co spíše prodělečné golfové hřiště za 13 milionů dolarů koupil. Aby se následně pustil do rozsáhlých pozemkových úprav.
Hřiště i klub se tehdy v rámci rekonstrukce rovněž dočkaly přejmenování. K poctě nového majitele se od té doby jmenují Národní golfový klub Donalda Trumpa v Severní Virginii.
Golfový klub se znovu připomněl až poté, co se Donald Trump definitivně rozhodl kandidovat do Bílého domu. V listopadu 2015 tu před sezvanými klubovými členy a novináři v rámci své první prezidentské kampaně slavně odhalil onen monument.
Na jeho pamětní desce, osazené na kamenném piedestalu, se dává zlatavým písmem na srozuměnou: „Na tomto místě, U peřejí, na řece Potomac, zemřelo mnoho skvělých amerických vojáků, ať už ze Severu, nebo Jihu. Oběti byly tak velké, že voda zrudla, proto se stala známou jako ‚Krvavá řeka‘. Je mi velkou ctí, že jsem mohl tuto důležitou část řeky Potomac zachovat! – Donald John Trump.“
Památník i pojem Krvavá řeka se velmi rychle dostaly do národního zpravodajství. Ale ne v tak vlasteneckém kontextu, jak by majitel golfového klubu s prezidentskými ambicemi předpokládal.
Proč?
Žádná taková bitva, kterou památník s vlajkou připomíná, se tu v minulosti neodehrála.