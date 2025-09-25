Čelil gladiátorům. O brutální zábavě starého Říma svědčí lebka medvěda

Celé roky byl vězněný, zpoza mříží se dostal, jen když měl v amfiteátru bojovat proti gladiátorům. O krvavém angažmá šelem v surové zábavě starého Říma věda věděla dlouho. Až teď však mohla prozkoumat stopy, které za sebou brutální zábava nechala. Díky lebce jednoho z medvědích bojovníků.

O soubojích s šelmami se dochovala spousta pramenů. První kosterní doklady však archeologie prověřila teprve nedávno. | foto: Profimedia.cz

Vozatajské závody, římský box, s rukavicemi s železným plátem na kloubech, samozřejmě též gladiátorské souboje. K starořímské zábavě však patřily rovněž boje s exotickými zvířaty. Římané je vyráželi lovit a chytat už ve třetím století před naším letopočtem. V amfiteátrech se krvavé podívané účastnili sloni, tygři, lvi, leopardi, hroši, krokodýlové, shrnuje Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Rovněž medvědi. I ti museli bojovat o život jak proti gladiátorům, tak proti zvířecím protivníkům. O oněch epických soubojích věda ví z mnoha pramenů. Až medvědí lebka nalezená v Srbsku jí poskytla první kosterní zvířecí doklad oněch bojů.

Život plný násilí a bolesti

Archeologický tým ji našel v ruinách někdejšího města Viminacium. Římané ho postavili v prvním století našeho letopočtu jako vojenskou základnu, vyrostlo však v bující sídlo o čtyřiceti tisících obyvatelích, hlavní město provincie Moesia. Náležel k němu rovněž amfiteátr, dějiště soubojů lidí i zvířat.

Byl arénou i pro šestiletého medvěda, jehož lebku naleziště vydalo. Je to první fyzický zvířecí důkaz krvavých duelů mezi predátory a gladiátory. A o jejich brutalitě a o bolesti zvířecích životů. Zda zvíře zemřelo přímo v aréně, nález nevyzrazuje. K jeho smrti však přispěly rány, které při bojích medvěd utrpěl, a následná infekce, uvádí Nemanja Markovic z Archeologického institutu v Bělehradu.

Epické. Gladiátorské arény byly monumentální.

Zvěř proti zvěři i proti lidem. Staří Římané byli v pořádání krvavých her mistry.

Medvěd žil někdy mezi roky 240 a 350 našeho letopočtu. Naleziště kromě něj vydalo i neúplnou leopardí kostru a pozůstatky dalších divokých zvířat, včetně jiných medvědů hnědých.

„Medvěd byl držený v zajetí pravděpodobně roky, ne pouze týdny,“ uvedl Markovic serveru Live Science. Divá zvěř byla do amfiteátru vypouštěna s mnoha posláními. Čekal na ni venator, gladiátor s oštěpem, jiné šelmy, měla za úkol rozpárat odsouzence anebo předvádět naučené triky.

Lebka dosvědčuje, jak trýznivý život medvědího gladiátora byl. Ve snaze vymanit se ze zajetí anebo kvůli nutričně nedostatečné stravě nebo úzkosti šelma okusovala mříže, to po sobě nechalo poškození zubů a čelistí.

Osudnou se však medvědovi stala rána na přední straně lebky. Pravděpodobně ji způsobil gladiátorův dlouhý oštěp – a zkázu dokončila následná infekce, která se medvědovi do rány dostala, uvádí magazín The Smithsonian. Je to již druhý letošní nález, který boje se šelmami dokládá. V dubnu shrnula studie z magazínu PLOS ONE, psali jsme o ní na Xman.cz tady, nález z opačné strany římského impéria, z Anglie. Tamní naleziště vydalo pánevní kost gladiátora, která ony souboje doložila stopami lvích zubů.

Vstoupit do diskuse

25. září 2025

