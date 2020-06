Pomsta homosexuálům? Proč zemřel italský módní návrhář Gianni Versace

Byl to už měsíc, co zakladatel proslulého módního domu oslavil 50. narozeniny. V úterý 15. července 1997 pracoval od časného rána. Před devátou hodinou si ze své opulentní vily Casa Casuarina na ikonickém bulváru Ocean Drive v Miami Beach na Floridě odskočil za roh do kavárny News Café.