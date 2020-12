Postižení genialitou. Některé vědce a umělce nezastavil ani handicap

Pouštíte si občas Beethovenovu Měsíční sonátu? Jedna z nejznámějších klavírních skladeb světa přináší zrovna v těchto dnech vítané adventní zklidnění a usebrání. Když ji ovšem geniální německý skladatel v roce 1801 dopsal, moc klidný nejspíš nebyl. Coby čerstvý třicátník už několik let ztrácel sluch. Pro člověka ponořeného do světa tónů to může být zásadní problém.

„Naprostá většina umělců jsou úplně běžní lidé s fungujícím osobním životem bez jakýchkoli excesů. Namátkou třeba Jiří Trnka, Václav Brožík nebo Josef Čapek. Vlastně nudní lidé, řeklo by se.“