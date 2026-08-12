Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Inspiroval Mlčení jehňátek. Ženy ve sklepě věznil, aby založil lepší rasu

Autor:
Premium

Samozvaný mesiáš, investor, věznitel, mučitel, vrah. Gary Heidnik inspiroval Mlčení jehňátek. a zamotal hlavu justici. | foto: ČTK

Chtěl budovat rodinu, z níž vzejde nová rasa. Unášel a znásilňoval ženy, též vraždil. Jeho případ je děsivý, ale významný je něčím jiným než počtem obětí. Obnáší hrozné selhání úřadů. A především: osobnost Garyho Heidnika donutila odborníky upřesnit, kde leží hranice mezi těžkou psychózou a příčetností.
Krimi příběh

A ano, Heidnik se stal jednou z inspirací pro hlavní postavu psychologického hororu Mlčení jehňátek. Oprávněně. Jeho život, a to, co udělal z života svých unesených obětí, hororem bylo.

Unesl šest žen, věznil je v jámě vykopané u sebe doma ve sklepě. Sofistikovaně je mučil, znásilňoval. Zajatkyně považoval za základ svého projektu – rodiny, v níž je patriarchou a která bude stát na začátku budování nové, lepší, nadřazené, skvělé lidské rasy.

Krmil je psím jídlem. Do uší jim vrtal šroubovákem, uděloval jim elektrošoky, v podlaze vyhloubil díru, do ní je naházel, jámu naplnil vodou a pouštěl do ní elektřinu.

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Připoutané v autě poslala malé syny ke dnu jezera. Usvědčil ji dopis od milence

Susan po devíti dnech přiznala, že oba chlapce zabila. Utopila je v autě, které...

Příběh, který Susan Smithová z americké Jižní Karolíny v říjnu 1994 vyprávěla policii i veřejnosti,...

Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě

ilustrační snímek

Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval...

Prohrával, nevydělával a zuřil. Za to musel někdo zaplatit! Za oběť si vybral svou ženu

Znásilnění je možné nahlásit i po delší době. Promlčecí lhůta je pět let, v...

Úsloví „jdou mu ruce dozadu“ znamená, že je někdo levý na práci nebo rovnou vykutálený lenoch. A...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími

Pamětní a dřevěný kříž jižně od Žebnic

Loupežná vražda je jeden z nejtěžších zločinů. Vraždí se pro miliony i pro pár tisíc korun. V jedné...

Surově utrýzněnou oběť prý zachraňoval. Soudní lékař vrahovi dokázal, že je to lež

Modrá hvězda, České Budějovice, 1949

Tiskla zvonek už dobré dvě minuty. Za dveřmi bylo hrobové ticho. Bylo jí to divné. Vždyť byly s...

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako...

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...

Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku

Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci,...

Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...

Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory

Vyrazit ven. Pohyb cévnímu zdraví bezpochyby pomáhá. A to chrání před demencí.

Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...

Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“

„Ohromná vitalita, blyštivé oči, vše, co udělala, udělala dobře.“ Takové...

Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...

OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny...

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...

Inspiroval Mlčení jehňátek. Ženy ve sklepě věznil, aby založil lepší rasu

Premium
Samozvaný mesiáš, investor, věznitel, mučitel, vrah. Gary Heidnik inspiroval...

Chtěl budovat rodinu, z níž vzejde nová rasa. Unášel a znásilňoval ženy, též vraždil. Jeho případ je děsivý, ale významný je něčím jiným než počtem obětí. Obnáší hrozné selhání úřadů. A především:...

12. srpna 2026

Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku

Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci,...

Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...

11. srpna 2026

Wehrmacht pije Fantu. A jak si za Hitlera germanizovali Coca-Colu

Premium
Coca-Cola se v Německu uhnízdila. Přečkala i třetí říši.

Ironickým paradoxem německého limonádového zázraku za války bylo, že v srdci nacistické třetí říše vlastně vzkvétala americká firma. Nejdřív přesvědčila třetí říši, že je vlastně německá, a pak si...

10. srpna 2026

Rady do ložnice: Zvykl jsem si na sólo. Jak se vrátit k sexu ve dvou?

Vrátit do vztahu sex může být výzva.

Když ze vztahu vymizel sex, stal se Honza šampionem v autoerotice. Teď by s manželkou chtěli společný sexuální život obnovit. Není však Honza v posteli sám pro sebe nepřekonatelný? Praktické cvičení,...

10. srpna 2026

OBRAZEM: Pohádkové krajiny. Prohlédněte si všecky krásy vesmíru

Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším...

Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším místem v něm. Prohlédněte si snímky, které se ucházejí o ceny v soutěži greenwichské královské observatoře. Jak uspějí,...

9. srpna 2026

Připoutané v autě poslala malé syny ke dnu jezera. Usvědčil ji dopis od milence

Premium
Susan po devíti dnech přiznala, že oba chlapce zabila. Utopila je v autě, které...

Příběh, který Susan Smithová z americké Jižní Karolíny v říjnu 1994 vyprávěla policii i veřejnosti, zosobňoval noční můru každého rodiče. Když se večer se svými dětmi vracela z celodenního výletu a...

8. srpna 2026

Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory

Vyrazit ven. Pohyb cévnímu zdraví bezpochyby pomáhá. A to chrání před demencí.

Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...

8. srpna 2026

Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“

„Ohromná vitalita, blyštivé oči, vše, co udělala, udělala dobře.“ Takové...

Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...

7. srpna 2026

OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny...

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...

6. srpna 2026

Hrál s Jágrem, teď v Nigérii řídí největší hotel v Africe. Pořád jde o tým, říká

Premium
Hokej Martinu Zárybnickému zůstal vepsaný v duši. Odnesl si z něj poučení,...

Slibnou hokejovou kariéru (nastartovanou v Kladně) musel odmávnout. Novou profesní dráhu našel v cizině a v hoteliérství. Spolupráce s michelinskými šéfkuchaři, servis pro nejvyšší diplomatická...

6. srpna 2026

Osamělost škodí stejně jako kouření. Podle vědců také vyhubila neandertálce

Premium
Proč jsme si přestali vážit stáří? „Protože z něj nic nemáme. Myslíme...

Světová zdravotnická organizace řadí osamělost mezi vážné hrozby – srovnatelné s kouřením nebo obezitou. Proč je nejnebezpečnější právě ve stáří? „Myslíme ekonomicky a materiálně. Když člověk vše...

5. srpna 2026

Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako...

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...

5. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.