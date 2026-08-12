A ano, Heidnik se stal jednou z inspirací pro hlavní postavu psychologického hororu Mlčení jehňátek. Oprávněně. Jeho život, a to, co udělal z života svých unesených obětí, hororem bylo.
Unesl šest žen, věznil je v jámě vykopané u sebe doma ve sklepě. Sofistikovaně je mučil, znásilňoval. Zajatkyně považoval za základ svého projektu – rodiny, v níž je patriarchou a která bude stát na začátku budování nové, lepší, nadřazené, skvělé lidské rasy.
Krmil je psím jídlem. Do uší jim vrtal šroubovákem, uděloval jim elektrošoky, v podlaze vyhloubil díru, do ní je naházel, jámu naplnil vodou a pouštěl do ní elektřinu.