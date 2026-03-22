Sto tisíc denně, respektive více než jedno každou sekundu. Taková je frekvence průjezdu vozů po M9 v dojezdové, přibližně padesátikilometrové vzdálenosti do Moskvy. Přes den. V noci je provoz pochopitelně slabší. Smíšený průjezd a velké dopravní vytížení ovšem nikdy nečinily tuto cestu obzvlášť bezpečnou. V noci ani ve dne. Spíše naopak.
Počínaje rokem 2012 do zdejší bilance nehodovosti navíc vstoupil docela nový rizikový faktor. Řidiče motocyklů, osobních i nákladních vozidel tu někdo začal střílet jako králíky.
Pětice nebezpečných vrahů ve výtahu eskortu velmi snadno přemohla a zmocnila se jejích zbraní.