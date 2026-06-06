Proč jde někdo za krádež stokoruny na rok do vězení? Jak vypadá výkon trestu na svobodě pod dohledem? A jak se žije ve vězení matkám s dětmi?
Kolik žen je v současnosti v českých věznicích?
Dlouhodobě se pohybujeme kolem 1 600 žen, což je asi 8 procent celé vězeňské populace. Nedávno navíc došlo ke změně trestního zákoníku a některé trestné činy, například částečné neplacení výživného, byly dekriminalizovány, takže z ženských věznic odešly více než tři stovky žen.
Ve Světlé nad Sázavou je na jednom místě devět set žen, jsou ubytované v ložnicích po osmi, pokoj velikosti panelákového bytu. Na jednom oddíle se pohybovalo i padesát žen, které sdílely několik sprch a toalet. A takových oddílů byly desítky. Není to prostředí, jež by podporovalo sebereflexi nebo změnu.