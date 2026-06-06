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V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok jednoho odsouzeného stojí stát tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Probační a mediační služby a bývalá ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou PhDr. GABRIELA SLOVÁKOVÁ (48), Ph.D., je přesvědčena, že naše trestní politika je zbytečně přísná a že by mnohým více prospěl individuální přístup a odborné zacházení v přirozeném prostředí než vězeňská izolace. Proč jde někdo za krádež stokoruny na rok do vězení? Jak vypadá výkon trestu na svobodě pod dohledem? A jak se žije ve vězení matkám s dětmi? | foto: Eva Veselá

Silvie Jurečková
V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok jednoho odsouzeného stojí stát tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Probační a mediační služby a bývalá ředitelka ženské věznice Gabriela Slováková je přesvědčena, že naše trestní politika je zbytečně přísná a že by mnohým více prospěl individuální přístup a odborné zacházení v přirozeném prostředí než vězeňská izolace.

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Proč jde někdo za krádež stokoruny na rok do vězení? Jak vypadá výkon trestu na svobodě pod dohledem? A jak se žije ve vězení matkám s dětmi?

Kolik žen je v současnosti v českých věznicích?
Dlouhodobě se pohybujeme kolem 1 600 žen, což je asi 8 procent celé vězeňské populace. Nedávno navíc došlo ke změně trestního zákoníku a některé trestné činy, například částečné neplacení výživného, byly dekriminalizovány, takže z ženských věznic odešly více než tři stovky žen.

Ve Světlé nad Sázavou je na jednom místě devět set žen, jsou ubytované v ložnicích po osmi, pokoj velikosti panelákového bytu. Na jednom oddíle se pohybovalo i padesát žen, které sdílely několik sprch a toalet. A takových oddílů byly desítky. Není to prostředí, jež by podporovalo sebereflexi nebo změnu.

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