V knižních pamětech vydaných už v roce 1980 napsal Frank Abagnale: „Vždycky mi bylo jasné, že jsem jen podvodník, a až mě jednou chytí, žádného Oscara za své kousky nedostanu. Prostě půjdu do vězení.“
Tehdy ještě nemohl tušit, že film natočený podle jeho knihy o dvě desetiletí později vyhraje Oscary hned dva.
Když se snímek před pár lety objevil v nabídce Netflixu, rychle vystoupal na vrchol sledovanosti a získal si novou generaci fanoušků. Všichni drželi palce Franku Abagnaleovi, který se už jako teenager vydával za pilota a nechával si proplácet tisíce padělaných šeků. Ale jen málokdo se zamyslel nad tím, jak dalece film odpovídá skutečnosti.
Během období, kdy se vydával za pilota, údajně navštívil přes osmdesát zemí, aniž se kdy jen dotkl kniplu. Pouze jednou prý na požádání zapnul autopilota, když už dávno předtím odkoukal, jak se to dělá.