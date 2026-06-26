|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah
Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...
Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou
Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...
Maso jen pro muže. Po deset tisíc let evropské talíře servírovaly nerovnost
Jídlo v dějinách odráželo společenský status. Chudé vrstvy jedly luštěniny, obilí, maso bylo hlavně pro bohaté. A pro muže. Unikátní výzkum dokládá, že to platilo pro všechny epochy. Nerovnost podle...
Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Messi, nebo Ronaldo? Skromnost, ego? Volíme mezi nimi i podle svých hodnot
Je to jedna z nejvášnivějších fotbalových, a vůbec sportovních debat. Tichý génius, nebo atletická mašina? Jenže do volby mezi Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem nepromlouvají jen naše preference...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah
Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...
OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...
Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou
Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...
Atentáty v regálech a automatech: proč už mají léky bezpečnostní uzávěry
Porušit víčko nebo obal a vstrčit do něj něco, co tam nepatří. A dál? Počkat si na první známky paniky v médiích, začít vydírat výrobce. Tak vypadá standardní plán zločinců, kteří manipulují...
Po biflování nechoďte na pivo. Lektor radí, jak zastavit stárnutí paměti
Kdo se chce ve stáří vyhnout nejběžnější formě demence, má šanci. S věkem se naše paměť sice lehce zpomaluje, ale výrazně se nehorší. Čím hustší „síť“ mezi neuronovými buňkami si během života...
Kolik stačí pro dlouhověkost: studie spočítala optimum pro cvičení
Cvičení prospívá zdraví, to ví věda dávno. Jenže čas na něj je omezený, nemůžeme si ho dopřávat libovolně. Vyzvědět, jakou porci fyzické aktivity si naordinovat, abychom zdraví posloužili, je proto...
Pronájem bytu 2+1 v Kraslicích, ul. Čs. armády
Čs. armády, Kraslice, okres Sokolov
10 000 Kč/měsíc
Podezírali českého zedníka. Za omyl americké policie zaplatil životem
Na město uvalil děs, hrůzu. Šílený řezník za sebou nechával zohavená, rozčtvrcená těla, stal se v třicátých letech dvacátého století nejobávanějším sériovým vrahem Spojených států. Jeho identita se...
Páni, poslední večeře. Biblická dieta je nový virální trend
Nový? Vůbec ne. Ten recept je vlastně starý dvě tisíciletí. Přesto je takzvaná biblická dieta horkou novinkou. Šíří se jako virální zdravotní trend, sází na starověké potraviny. A na stravovací...