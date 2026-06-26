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Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo

Radomír Dohnal
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959... Abychom hned v úvodu vnímali, jaká apokalypsa to byla: vodní masa se hnala... Když prezident Charles de Gaulle týden po katastrofě město Malpasset navštívil,... Nejprve objasněme tragickou cestu k neštěstí. Jednu z hlavních rolí hrála... Právě z toho plynula základní úvaha francouzských inženýrů vodohospodářských... Návrhem klenuté údolní přehrady, která měla zajistit zásobování vodou pro obce... Měl za sebou desítky úspěšných přehradních projektů. Podle jeho návrhů se... Pravdou je, že každé vodní dílo je v něčem originální. Nedá se navrhovat podle... Podloží tak jako celek vlastně ne zcela odpovídalo navrženému konstrukčnímu... Druhým nedostatkem plánování bylo, že konstrukce hráze byla extrémně tenká. U... Asi posledním stavebním neduhem bylo, že se parametry stavby odvíjely z... O umístění stavby bylo rozhodnuto v roce 1950, o dvě léta později byla zahájena...
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A během několika desítek minut zničilo vše, co stálo v cestě. Tragédie přiměla stát k unikátní legislativě – umožnila uzavřít sňatek s mrtvým.

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