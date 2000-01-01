náhledy
Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším místem v něm. Prohlédněte si snímky, které se ucházejí o ceny v soutěži greenwichské královské observatoře. Jak uspějí, vyhlásí pořadatelský výbor v září. O vítězství se uchází i tato pitoreskní obloha Evana McKaye.
Nebeská brána láká k výletu na fotce Yoshiki Abeho.
Jakob Sahner zachytil kometu nad Švýcarskými Alpami.
Setsu-getsu-ka je klasický japonský estetický koncept, který oslavuje přírodní krásy: zimní sníh, jarní květy, podzimní oblohu. Fotografie Takanobu Kurosakihi ho obsáhla dokonale, se vší poetikou.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Takanobu Kurosaki
Andromeda byla výzvou pro dvojici Andromeda byla výzvou pro dvojici Čchu-chung Jü a Wang Cuo-ming..
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Andromeda byla výzvou pro dvojici Čchu-chung Jü a Wang Cuo-ming.
Jitřenka jako z fantasy filmu. Vyfotil ji Samuel Morse.
Takto si představuje vesmírnou dvojici kráska a zvíře Ču I-ťing a Sin-chan Jang.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Ču I-ťing a Sin-chan Jang
Měsíc na snímku Jamese McBeatha jako by halilo drama.
Fotka Fredrica Waldera v sobě kondenzuje devadesát minut měsíčního západu a východu Slunce nad mostem Golden Gate.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Fredric Walder
Fotografie Vír Jennifer Rogersové je poetická a temná zároveň.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Jennifer Rogers
Žhnoucí Slunce na snímku Rafaela Schmalla
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Rafael Schmall
Mario Cogo naše Slunce zachytil jako horkou plazmu.
Ksawery Wrobel vyslal do soutěže svou solargrafii, unikátní technikou extrémně dlouhé expozice zachycený pohyb Slunce s čarami podle rotace Zeměkoule.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Ksawery Wrobel