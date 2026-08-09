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Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...
OBRAZEM: Pohádkové krajiny. Prohlédněte si všecky krásy vesmíru
Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším místem v něm. Prohlédněte si snímky, které se ucházejí o ceny v soutěži greenwichské královské observatoře. Jak uspějí,...
Připoutané v autě poslala malé syny ke dnu jezera. Usvědčil ji dopis od milence
Příběh, který Susan Smithová z americké Jižní Karolíny v říjnu 1994 vyprávěla policii i veřejnosti, zosobňoval noční můru každého rodiče. Když se večer se svými dětmi vracela z celodenního výletu a...
Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...
OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem
Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...
Hrál s Jágrem, teď v Nigérii řídí největší hotel v Africe. Pořád jde o tým, říká
Slibnou hokejovou kariéru (nastartovanou v Kladně) musel odmávnout. Novou profesní dráhu našel v cizině a v hoteliérství. Spolupráce s michelinskými šéfkuchaři, servis pro nejvyšší diplomatická...
Osamělost škodí stejně jako kouření. Podle vědců také vyhubila neandertálce
Světová zdravotnická organizace řadí osamělost mezi vážné hrozby – srovnatelné s kouřením nebo obezitou. Proč je nejnebezpečnější právě ve stáří? „Myslíme ekonomicky a materiálně. Když člověk vše...
Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Psa zbavil srdce a přišil ho k druhému psovi. Od Děmichova se učili přední lékaři
Proslul kontroverzními experimenty, při kterých stvořil dvouhlavé psy. Zásadně posunul možnosti moderní chirurgie, ale vysloužil si také ostrou kritiku. Sovětský vědec a průkopník transplantologie...
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Vydělává-li žena víc, hrozí rozvod. Studie hledala důvod, zkoumala i Česko
Ženy mívají vyšší vzdělání než muži, mnohdy i mzdu. Samozřejmě to pohnulo se vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje víc, mluví o...
Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě
Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali...