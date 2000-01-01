náhledy
Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a potíží. Prostor k vydechnutí, zastavení se. Fotografie vesmíru jsou impozantní, spektakulární. V soutěži ZWO Astronomy Photographer of the Year se jich sešlo na čtyři tisíce. Je mezi nimi i snímek Yifana Cao. Jitřenka se na něm sešla s vodopádem.
Fotky polární záře jsou vždy unikátní. Její záplava na snímku Juliena Cadeny došla do zeleného odstínu.
Na fotografii Jennifer Rogersové vylétává záře zpoza skály jako monumentální vesmírný orel.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Jennifer Rogers
Cesta ke hvězdám. Tak pojmenoval svou fotografii Matteo Strassera.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Matteo Strassera
Plná geometrické poetiky je i fotografie Joãoa Yordanova Serralheira.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/João Yordanov Serralheir
Mléčná dráha je vděčným objektem. Takto ji zachytil Humbert Cédric.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Humbert Cédric
Na fotografii Ani Shastryho je jakoby zahalená průsvitnou namodralou oponou.
Naopak na fotce Mléčné dráhy Jacoba Sahnera dominuje krvavě červená.
Soutěž zatím nabízí ochutnávku snímků, které se v ní sešly. Výsledky ohlásí londýnská Královská observatoř v Greenwichi, která je hlavním pořadatelem, 17. září. Ambice uspět v nich má jistojistě i fotografie putování Měsíce nad Eiffelovou věží Martina Girauda.
Jedno vesmírné těleso, ale v mnoha kontextech. V tom je jeden z půvabů soutěže. Takto zachytil Měsíc Jean-François Gely.
Autor: ZWO Astronomy Photographer of the Year/Jean-François Gely