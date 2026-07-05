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OBRAZEM: Klidný start do prázdnin. Potěšte se fotkami Mléčné dráhy a mlhovin

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Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a... Fotky polární záře jsou vždy unikátní. Její záplava na snímku Juliena Cadeny... Na fotografii Jennifer Rogersové vylétává záře zpoza skály jako monumentální... Cesta ke hvězdám. Tak pojmenoval svou fotografii Matteo Strassera. ZhiPu Wang zachytil spršku meteoritů. Plná geometrické poetiky je i fotografie Jo&#227;oa Yordanova Serralheira. Mléčná dráha je vděčným objektem. Takto ji zachytil Humbert Cédric. Na fotografii Ani Shastryho je jakoby zahalená průsvitnou namodralou oponou. Naopak na fotce Mléčné dráhy Jacoba Sahnera dominuje krvavě červená. Soutěž zatím nabízí ochutnávku snímků, které se v ní sešly. Výsledky ohlásí... Jedno vesmírné těleso, ale v mnoha kontextech. V tom je jeden z půvabů soutěže.... Docela jinak nahlíží Měsíc Richard Addis.
Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a potíží. Prostor k vydechnutí, zastavení se. Fotografie vesmíru jsou impozantní, spektakulární. V soutěži ZWO Astronomy Photographer of the Year se jich sešlo na čtyři tisíce. Je mezi nimi i snímek Yifana Cao. Jitřenka se na něm sešla s vodopádem.

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