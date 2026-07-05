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Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Vrzání z půdy, padající šrouby. Mysleli, že jim doma straší, realita byla mnohem horší
Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...
Kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách
Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...
Dvoje necky či smrt stovkami řezů. Jaké byly nejkrutější techniky mučení
Výročí upálení Jana Husa nabízí otázku, jak se kdysi trestalo. Nic pro slabší povahy! Ačkoli, nejsme dnes naopak příliš útlocitní? I extrémně kruté metody popisuje magazín Víkend DNES.
OBRAZEM: Klidný start do prázdnin. Potěšte se fotkami Mléčné dráhy a mlhovin
Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a potíží. Prostor k vydechnutí, zastavení se. Fotografie vesmíru jsou impozantní, spektakulární. V soutěži ZWO Astronomy...
Dvoje necky či smrt stovkami řezů. Jaké byly nejkrutější techniky mučení
Výročí upálení Jana Husa nabízí otázku, jak se kdysi trestalo. Nic pro slabší povahy! Ačkoli, nejsme dnes naopak příliš útlocitní? I extrémně kruté metody popisuje magazín Víkend DNES.
Pro sezení by mělo platit pravidlo třiceti minut, říká studie
Vychází z desetiletého výzkumu rozsáhlého počtu mužů a žen. Přináší vážné varování o souvislosti mezi sezením a rizikem rakoviny. Jenže též důležitý detail: důležité není jen, kolik toho prosedíte,...
Ať vás neomámí: reklama, která cíleně odrazuje, je tajná zbraň marketingu
Říká vám, nabádá, varuje vás, že onen produkt rozhodně není pro vás. Jenže právě taková reklama může být nejúčinnější. Studie amerických psychologů ukazuje, že když značky přestanou mluvit ke všem a...
Sopka změní rázem klima i dějiny. Tyto erupce nejde moc předvídat, říká geolog
Mají schopnost měnit světové klima i dějiny. Dokážou zničit úrodu i vytvářet úrodnou půdu. A jako lidstvo jsme jim úplně ukradení. „Ty úplně největší erupce se těžko předpovídají, protože s nimi naše...
Vrzání z půdy, padající šrouby. Mysleli, že jim doma straší, realita byla mnohem horší
Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...
Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
Nejkrvavější husitská řež. U Ústí zmasakrovali tisíce Němců, ovlivnili vojenské strategie
Byl to jeden ze zlomových střetů husitských válek. Před 600 lety, v červnu 1426, porazily husitské svazy drtivě přesilu německých železných pánů. Střet byl unikátní ve dvou bodech – definitivním...
Kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách
Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...
Měl zabít otce Hitlerovy atomovky. Nerozuměl německy a žádná bomba nebyla
Chytač americké baseballové ligy Moe Berg proslul jako špion tím, že nezabil otce německé atomové pumy. Protože žádná nebyla.
Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Mumie bez očí v komoře. Zohavená mrtvola dovedla policii k vrahům dvou stopařek
Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani...