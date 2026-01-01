Odpočívají ve vodní nádrži, jako by čekaly, až dorostou pro volný svět. Nad snímkem Dana Meleho však nemusíme šokovaně přemítat, zda to „už není proti přírodě“. Na fotce není laboratoř pro produkci mozků. Je to líheň pro asistovanou reprodukci útesovníka mozkového (druh mořského korálu). I tuto fotku nabízí soutěž Ocean Photographer of the Year 2026, v kategorii Naděje.
Každodenní soužití s vodou. Děti si na snímku Vanessy Torresové hrají v zatopených říčních údolích v Tufi v Papui Nové Guineji. Ony vodní toky jsou jak silnicí, tak místem setkávání. Jsou místem tamní komunity. (kategorie Lidé a oceán)
Potápěč obhlíží na snímku Leticie Carbajalové tajemství obrovského jeskynního vodního závrtu Yab Yum v Mexiku. Lístky, které do něj dopadaly z nadzemní džungle, vytvořily desetimetrovou hromadu, která uvolňuje sirovodík – vytváří kouřové záclony. (kategorie Dobrodružství)
Strážci návratu přírody. Velrybářská stanice na arktickém ostrově Deception již není centrem průmyslu na vyvražďování velryb, stroje zůstaly, nikdo se je neobtěžoval odvézt, ale utichly. Do oblasti se vrací divoká příroda. Dva tučňáci oslí na fotografii Romaina Baratse jako by její příchod hlídali. (kategorie Následky)
Už není neviditelný. Fotka kladivouna velkého vznikla při sčítání populace na atolu Rangiroa. Díky fotoidentifikaci a laserově kalibrované video-fotogrammetrii mohou vědci a vědkyně dlouhodobě sledovat trendy žraločí komunity, její velikost, pohlaví. Výzkum probíhá bez návnady, zachytil ho Thomas Pavy. (kategorie Naděje)
Rychlost a přesnost. Jezdec na hydrofoilu, křídlovém člunu, zatáčí na snímku Erica Witkopfa jen kousek od objektivu. Hydrofoil není surf, díky podvodnímu křídlu se vznáší nad hladinou. (kategorie Dobrodružství)
Až srdce bolí. Manta poloměsíčitá se na snímku Henleyho Spierse zmítá v rybářské síti. Manty někdy nejsou loveny úmyslně, ale samo jejich vytažení nad vodu může mít katastrofální konce. (kategorie Následky)
Kdysi byly chaluhy kolem celého tasmánského pobřeží, oteplování moří je z více než 95 procent zničilo. Pro ekosystém jsou extrémně důležité, ochránci přírody proto chaluhové háje obnovují. Nadějí je i tato malá chaluha na fotce Talii Greisové. (kategorie Naděje)
Jak se příliv vrací přes bahnité mělčiny Žlutého moře, sběrači měkkýšů se vydávají domů s ranní úrodou. Obnažené mořské dno je obtížné překonat, každý krok se boří do měkkého bahna, rybáři kráčejí společně a cestou si povídají. Tento snímek Xuzhonga Liu oslavuje trvalé pouto mezi pobřežními komunitami a rytmy moře. (kategorie Lidé a oceán)
Psychedelická vize v oceánu. Protagonisty fotografického obrazu Chelsey Mayerové jsou delfíni skákaví, jeho prvky jsou průzračná voda u kalifornského pobřeží a odlesky bílé, žluté a modré barvy lodi, jejíž tlakové vlny delfíni využívají. (kategorie Umělecká fotografie)