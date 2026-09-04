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OBRAZEM: Výroba mozků? Ne. I takto se pomáhá přírodě

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Odpočívají ve vodní nádrži, jako by čekaly, až dorostou pro volný svět. Nad... Je v tlamě. Delfína s kořistí zachytil Henley Spiers v Indonésii. Delfíni se... Každodenní soužití s vodou. Děti si na snímku Vanessy Torresové hrají v... Potápěč obhlíží na snímku Leticie Carbajalové tajemství obrovského jeskynního... Bdělé oko, surrealistická struktura kůže a přísavek. Chobotnice pobřežní je... Umění reprodukce. Mořský šnek na snímku Lale Aleva Oztena Lowa uvolňuje během... Strážci návratu přírody. Velrybářská stanice na arktickém ostrově Deception již... Už není neviditelný. Fotka kladivouna velkého vznikla při sčítání populace na... Tuleni krabožraví odpočívají ve Weddellově moři ve stínu ledoborce, jen občas... Komunita spojená s vodou. Vesnice žije na ostrově Nosy Iranja přímo u moře.... Rychlost a přesnost. Jezdec na hydrofoilu, křídlovém člunu, zatáčí na snímku... Jako podvodní balet. Ajiex Dharma zachytil tančící krevetku čeledi...
Odpočívají ve vodní nádrži, jako by čekaly, až dorostou pro volný svět. Nad snímkem Dana Meleho však nemusíme šokovaně přemítat, zda to „už není proti přírodě“. Na fotce není laboratoř pro produkci mozků. Je to líheň pro asistovanou reprodukci útesovníka mozkového (druh mořského korálu). I tuto fotku nabízí soutěž Ocean Photographer of the Year 2026, v kategorii Naděje.

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Témata: příroda

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