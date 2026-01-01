Některé nasvítí přírodu z nečekaného úhlu, jiné přinesou unikátní moment. Některé zachycují dramatickou akci, jiné jsou plné klidné harmonie, další jsou jako obrazy. Snímky ze soutěže Německé společnosti pro fotografie přírody nabízejí působivou podívanou. Nechybí ani přísný pohled člunozubce afrického, až 1,7 metru vysokého masožravého ptáka. Zvěčnila ho Jenny Loreen Zieroldová.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Loreen Zierold
Úkryt. Slůně v bezpečí matčina útočiště zachytila Preeti Johnová.
Fotografie Tobiase Bütella je v docela jiné tónině. Nazval ji Dominance a zachycuje souboj o postavení.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Tobias Bütell
Heroická póza. Ledního medvěda zvěčnil Jeroen Van Nieuwenhove v epické póze: jako skutečného vládce zimy.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Jeroen Van Nieuwenhove
Toto je celkový vítěz soutěže. Teprve dvacetiletý Luca Lorenz doložil, jak perfektní kamufláže příroda zná. Najdete na snímku alpského zajíce běláka? Odpočívá, nehybně, a téměř neviditelně, u vchodu do malé skalní jeskyně. Zajíc mění svou srst od hnědé po bílou podle ročních období. I on je však obětí klimatické změny, často zbělá, i když se kvůli oteplení sníh nedostaví: je pak snadnou obětí predátorů.
V soutěži uspěl i Amit Eshel. I jeho snímek Odvěcí soupeři se dostal do nejužšího výběru. Stádo na snímku snad může být klidné, polární vlk již hodoval.
Úchvatnou kompozici do soutěže přinesla Katja Manski.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Katja Manski
Masožravý opylovač. Takto ironicky nazval svůj další snímek Amit Eshel. I šelma si chce přivonět.
Výlet ven. Hans-Georg Wende zachytil netopýra opouštějícího svůj domov.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Hans-Georg Wende
Poezie ranní mlhy se nese fotografií Christopha Kauly.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Christoph Kaula
Takto barvitá a pestrá dokáže být příroda! Dokládá to snímek Bernharda Schuberta.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Bernhard Schubert
Noční patrola. Na fotce Iva Niermana je její protagonistkou myš. Nebo myšák
Dopravní shon v oceánu zaznamenal Lars von Ritter Zahony.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Lars von Ritter Zahony
Opičí mamka s mládětem jako by stála za ohromnou malbou. Na fotce Jana Piechy pózuje se slonem na pozadí.
Fotka Andereho Tiera je trochu zlomyslná, zachycuje nepovedený pokus o lov motýla.
Sarah Böhmová přírodu uchopila z poetické stránky, zachytila souhru oceánu, obřích ryb a sněhové bouře.
Ryzí minimalismus. A doklad nezdolnosti a vůle žít. Snímek Tine Jensenové zachycuje keř, který vzdoruje poušti.
Urs Renggli složil hold půvabu písečných dun.
Lávový drak. Název dalšího snímku Jeroena Van Nieuwenhovena s fotky přímo vyvěrá.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Jeroen Van Nieuwenhoven
I takové fotografie do soutěže bohužel musejí patřit. Jedním z jejích cílů je ostatně nejen oslavit biodiverzitu, ale též varovat před jejím ohrožením. Snímek Tobiase Büttela dokumentuje klimatickou změnu a její oběti.
Autor: GDT Nature Photographer of the Year 2026/Tobias Büttel