Někdy rozverná, dokonce škodolibá, jindy elegantní, poetická. Vždycky je však příroda svá, autentická, bez předstírání. Soutěž European Wildlife Photographer of the Year ji nahlíží ze všech stran. Na snímku Malé spolubydlící zachytil Marc Siegle liščata, která se nakrátko zabydlela uprostřed jeho vesnice.
„Tulení nejhorší noční můra.“ Tak pojmenoval své foto Audun Rikardsen. Příhodně, povedlo se mu totiž zaznamenat techniku lovu polárního medvěda z pohledu jeho oběti: takhle vidí tuleň svého lovce, když nemá štěstí.
Fotografie Henleyho Spierse je mnohem lehkovážnější. Ale ne docela, malý lachtan kalifornský si sice jen tak hraje s pérem pod vodou, hra je však pro mláďata tréninkem na pozdější hledání obživy.
„Podané ruce.“ Lukas Schaefer zachytil kontakt mezi přírodou a lidmi. Přátelský
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Lukas Schaefer
Naopak Danny Green zaznamenal přírodu o sobě. Magickou, černý vlk vyhlíží jako z fantaskního, mytického příběhu.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Danny Green
Fotografie Ole Jorgena má mnoho poloh. Je prostoupená poezií, ale i dramatem. Taková je divoká příroda.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Ole Jorgen
Přírodní kompozice, fotografčina šťastná ruka. Sandra Kenyonová zachytila kormorána obklopeného kompozicí alkounů.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Sandra Kenyon
A hele, díra! Imre Potyó stihl zaznamenat, jak myš mizí ze světa.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Imre Potyó
Alter ego. Racek Gianluca Damianiho – a jeho kopie na zdi
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Gianluc Damiani
Podvodní drak na lovu. Henley Spiers však poznamenává, že mořský leguán je velmi poklidný a z míry ho nevyvede ani docela blízké setkání.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Henley Spier
Toto je však fotografie doslova ďábelská. Tento černý levhart skvrnitý je v keňské oblasti Laikipia známý jako Giza. Na snímku Andrewa Rouse si obezřetně vykračuje na lov. Dojem je hrůzostrašný.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Andrew Rous
Uvolněnější není ani tato fotka. Na snímku Andyho Parkinsona stojí nad mrtvým kajmanem kondor havranovitý. Snímek nešlo nazvat jinak: Anděl smrti.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Andy Parkinson
Z fota Jana Wieczoreka vyzařuje klid. Trochu mate, protože jeřábi popelaví se v rákosí ukrývají, než se jim vyplní letky. V oné době jsou extrémně zranitelní, proto se schovávají a za jídlem se vydávají tajnými stezkami.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Jan Wieczorek
I puštík vousatý je na snímku Aubry Schaeferové v úkrytu. Fotografka líčí, že se vůbec nebál, ale popisuje, že setkání bylo krásné a smutné zároveň: ve své stodole o něj pečoval muž, který ho zraněného zachránil z cirkusu. Od oné doby se o něj staral, pták však svůj azyl nikdy neopustil.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Aubry Schaefer
Klid. Klid a krása. Na snímku Preetiho Johna jako by grizzly opouštěl jeviště.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Preeti John, Profimedia.cz
Klid vyzařuje i z krajiny Orsolyi Haarbergové. Zatmění Slunce zachytila v norském Jotunheimenu.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Orsolya Haarberg, Profimedia.cz
Pomíjivá elegance. Na zaznamenání delfíního tance měl Guenard Bruno jen chvilku.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Guenard Bruno, Profimedia.cz
Podvodní svět nabízí bizarní stvoření, tajemná setkání. Nebehled obecný to na fotce Francisca Javiera Murcii dokládá.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Francisco Javier Murcia, Profimedia.cz
Soutěží prošel i zástupce z Česka. Nejen to, Petr Bambousek zvítězil v kategorii Lidé a příroda. Medvěd malajský na jeho snímku odpočívá v zařízení na spalování odpadků uprostřed národního parku. Krásné, nádherné zvíře – a jeden z nejnešťastnějších „výdobytků“ lidské společnosti. Ironie byla úplná, když jsem zaznamenal název výrobce – Evoluce, doplňuje autor.
Autor: European Wildlife Photographer of the Year/Petr Bambousek, Profimedia.cz