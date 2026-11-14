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Ukazuje veselou i dojemnou přírodu. V soutěži uspěl i český fotograf

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Někdy rozverná, dokonce škodolibá, jindy elegantní, poetická. Vždycky je však... „Tulení nejhorší noční můra.“ Tak pojmenoval své foto Audun Rikardsen.... Fotografie Henleyho Spierse je mnohem lehkovážnější. Ale ne docela, malý... „Podané ruce.“ Lukas Schaefer zachytil kontakt mezi přírodou a lidmi. Přátelský Naopak Danny Green zaznamenal přírodu o sobě. Magickou, černý vlk vyhlíží jako... Fotografie Ole Jorgena má mnoho poloh. Je prostoupená poezií, ale i dramatem.... Přírodní kompozice, fotografčina šťastná ruka. Sandra Kenyonová zachytila... A hele, díra! Imre Potyó stihl zaznamenat, jak myš mizí ze světa. Alter ego. Racek Gianluca Damianiho – a jeho kopie na zdi Podvodní drak na lovu. Henley Spiers však poznamenává, že mořský leguán je... Toto je však fotografie doslova ďábelská. Tento černý levhart skvrnitý je v... Uvolněnější není ani tato fotka. Na snímku Andyho Parkinsona stojí nad mrtvým...
Někdy rozverná, dokonce škodolibá, jindy elegantní, poetická. Vždycky je však příroda svá, autentická, bez předstírání. Soutěž European Wildlife Photographer of the Year ji nahlíží ze všech stran. Na snímku Malé spolubydlící zachytil Marc Siegle liščata, která se nakrátko zabydlela uprostřed jeho vesnice.

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Témata: příroda, fotograf

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