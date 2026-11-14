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Smyslnost erotična, šmrnc starého světa. Burlesku představí velký festival
Odhaluje ženskou krásu, srší ženskou energií. Pohrává si s dekadencí, jistou chlípností. Ctí volnost, rozmanitost, inkluzi. Je prostoupená humorem. K tomu však též dýchá starosvětskou noblesou,...
Monstrum nad hladinou. Sovětská okřídlená loď opravdu létala
Mořská příšera, obluda. Ani loď, ani letoun, ani vznášedlo. Monstrózní, těžký, mohutný kolos. Bojový. Produkt sovětské studené války ekranoplán Lun opravdu létal na hladinou Kaspického moře....
Jak rychle se dá jet na kole? José Meiffert jako první pokořil dvoustovku
Dvacítkou, když se rekreačně projíždíte s dětmi. Třicítkou, když trochu víc šlápnete do pedálů. K padesátce, pokud trénujete na Tour de France. A možná 70 kilometrů v hodině, když to sebevražedně...
Mstila se lusknutím prstů. Poslala 33 lidí na smrt, pak sama skončila na šibenici
Bylo jí třiadvacet, jmenovala se Herta Kašparová a před osmdesáti lety se stala poslední veřejně popravenou ženou v tuzemské historii. Udavačka a spolupracovnice gestapa poslala na konci války na...
KVÍZ: Jak dobře znáte zlato?
Zlato fascinuje lidstvo už tisíce let. Vyráběly se z něj mince, šperky, královské koruny i moderní elektronické součástky. Dnes jej lidé pořizují také jako součást dlouhodobé finanční rezervy. Jak...
Ukazuje veselou i dojemnou přírodu. V soutěži uspěl i český fotograf
Někdy rozverná, dokonce škodolibá, jindy elegantní, poetická. Vždycky je však příroda svá, autentická, bez předstírání. Soutěž European Wildlife Photographer of the Year ji nahlíží ze všech stran. Na...
Učitelka sjela pro peníze v sudu Niagárské vodopády. Obral ji manažer, zemřela chudá
Před 125 lety americká učitelka Annie Edson Taylorová jako první na světě zdolala Niagarské vodopády v dřevěném sudu.
Zdravější sůl. Chutná stejně, ale chrání srdce i krevní tlak
Stejná chuť, tentýž efekt při vaření. Jen mnohem zdravější. Prostá úprava zbavuje sůl negativních účinků na kardiovaskulární zdraví i ledviny. První studie nyní vyčísluje, že ročně by mohla být...
Monstrum nad hladinou. Sovětská okřídlená loď opravdu létala
Mořská příšera, obluda. Ani loď, ani letoun, ani vznášedlo. Monstrózní, těžký, mohutný kolos. Bojový. Produkt sovětské studené války ekranoplán Lun opravdu létal na hladinou Kaspického moře....
KVÍZ: Jak dobře znáte zlato?
Zlato fascinuje lidstvo už tisíce let. Vyráběly se z něj mince, šperky, královské koruny i moderní elektronické součástky. Dnes jej lidé pořizují také jako součást dlouhodobé finanční rezervy. Jak...
Lidský katapult. Dvojici odvážlivců vystřelili z nejvyššího komína Evropy
Nejvyšší komín v Evropě, 360 metrů. V něm obřím katapult. A dva odvážlivci, které vystřelil přímo vzhůru, extrémní silou, během zhruba dvou sekund letěli rychlostí 180 kilometrů v hodině. Systém je...
Jak se Československo stalo kolébkou historického šermu. Mohl za to i film
Tuzemský historický šerm je opravdu dobře známý nejen doma, ale i ve světě. Už před revolucí se stal zálibou tisíců nadšenců a mnozí se uplatnili ve velkých filmových produkcích, divadelních...
Jak rychle se dá jet na kole? José Meiffert jako první pokořil dvoustovku
Dvacítkou, když se rekreačně projíždíte s dětmi. Třicítkou, když trochu víc šlápnete do pedálů. K padesátce, pokud trénujete na Tour de France. A možná 70 kilometrů v hodině, když to sebevražedně...
Smyslnost erotična, šmrnc starého světa. Burlesku představí velký festival
Odhaluje ženskou krásu, srší ženskou energií. Pohrává si s dekadencí, jistou chlípností. Ctí volnost, rozmanitost, inkluzi. Je prostoupená humorem. K tomu však též dýchá starosvětskou noblesou,...
Mstila se lusknutím prstů. Poslala 33 lidí na smrt, pak sama skončila na šibenici
Bylo jí třiadvacet, jmenovala se Herta Kašparová a před osmdesáti lety se stala poslední veřejně popravenou ženou v tuzemské historii. Udavačka a spolupracovnice gestapa poslala na konci války na...
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Černobyl dosáhl až do Mexika. Vláda tam lidu nabízela radioaktivní mléko
Na začátku byly krádeže eráru, které páchali kuchaři vojenského námořnictva. Díky nim se mohlo zjistit, že černobylská katastrofa dosáhla až do Mexika. Tamní vláda distribuovala nejchudším mléko...
Co je klíčem ke štěstí? Odpověď dala unikátní debata autorit výzkumu
Byl to historický počin. Neobvyklá vědecká sešlost. Třináct expertů, průkopníků a autorit výzkumu o štěstí diskutovalo o tom, co jim o tomto tématu prozradil jejich odborný zájem, ale i osobní život....