náhledy
Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž Ocean Photographer of the Year 2026. V kategorii Divoká příroda neschází ani snímek malého rypouše sloního, který se u Falklandských ostrovů právě vydal na svůj pionýrský průzkum. Jeho první pohyby zachytil Matthew Smith.
Velká zábava. Gergo Rugli představil oceán jako sdílený prostor. Hejno delfínů doprovázelo u pláže v Sydney surfaře po celou hodinu. (kategorie Dobrodružství)
Modré loďky téměř splývají se safírovou oceánskou hladinou, vyhlížejí jako okvětní lístky. Pohled Chena Lina ukazuje, že rutinní, každodenní scéna ukrývá neobyčejnou geometrickou a barevnou podívanou. (kategorie Lidé a oceán)
Výhružná, podivná ryba, predátorská. Jenže ona sama nabízí azyl malým oceánským stvořením. Kolem oka mnohopiláka velkého je na snímku Stevena Lopeze dav malých parazitů. (kategorie Skryté světy)
Pět rejnoků skvrnitých jako poezie z oceánského dna. Zachytil ji John Kowitz. (kategorie Umělecká fotografie)
Humří porodnice. Francesca Page na své soutěžní fotce zaznamenala jednu z cest, jak přírodě pomáhat. V britském Padstowu pomáhají na svět malým humrům. (kategorie Naděje)
A chránit oceánskou přírodu je třeba, protože lidská činnost ji ničí. Na fotce Ysabely Collové na to poukazuje odříznutá žraločí hlava. (kategorie Následky)
Objetí chobotnic. Samce a samici zachytil při páření Joshua Blank. (kategorie Divoká příroda)
Nehodě zabránila setina sekundy. Snímek Marca Lenfanta zachytil drama u Francouzské Polynésie, kdy se surfař svržený do vody málem srazil s dvojicí dalších. (kategorie Dobrodružství)
Lyrika pracovní chvíle. Čtveřice rybářů na pobřeží čínské oblasti Siapchu ve vizuální básni Li Yongxuana. (kategorie Lidé a oceán)
I toto je doslova obraz. Maryline Renaultová nabídla poutavou symbiózu krevetek s pospolitkou zelenavou. (kategorie Skryté světy)
Jsou asi třímilimetroví, přehlédneme je. Richard Condlyffe našel miniaturní korýše jen díky výkonnému objektivu. (kategorie Umělecká fotografie)
I Šigeno Júta vzdal hold oceánské obrazotvornosti. Tyto geometrické útvary vytváří jako hnízda lákající samičky čtverzubec běloskvrnný. Je to rovněž hold oceánské vůle k životu. Obrazce jsou mnohonásobně větší než jejich tvůrce, taková je jeho snaha rozmnožit se. (kategorie Naděje)
Z pasti na humry na nás civí chobotnice. Není však vedlejší obětí humřího lovu, chobotnice se pasti naučily navštěvovat, lapené humry a kraby sníst – a zase zmizet. I to má však konsekvence, populace chobotnic u jihozápadního pobřeží Anglie významně roste, vychyluje tamní ekosystém. Upozornil na to Eduardo Santana de Vega. (kategorie Následky)
Toto je otcovské sebeobětování. Na fotce Šigeno Júty vypouští samec z čeledi parmovcovitých larvy z úst, kde je po týden chránil. Během oné doby nic nejedl. (kategorie Divoká příroda)
Podvodní divadlo! Lars Von Ritter Zahony u Grónska zachytil, jak se dere světlo do hlubin oceánu skrze díry v ledu, kde je vyhloubila bouřka. Do hlubin, které by jinak zůstaly skryté ve tmě. (kategorie Dobrodružství)
Autor: Ocean Photographer of the Year/Lars Von Ritter Zahony