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Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž... Velká zábava. Gergo Rugli představil oceán jako sdílený prostor. Hejno delfínů... Modré loďky téměř splývají se safírovou oceánskou hladinou, vyhlížejí jako... Výhružná, podivná ryba, predátorská. Jenže ona sama nabízí azyl malým oceánským... Pět rejnoků skvrnitých jako poezie z oceánského dna. Zachytil ji John Kowitz.... Humří porodnice. Francesca Page na své soutěžní fotce zaznamenala jednu z cest,... A chránit oceánskou přírodu je třeba, protože lidská činnost ji ničí. Na fotce... Objetí chobotnic. Samce a samici zachytil při páření Joshua Blank. (kategorie... Nehodě zabránila setina sekundy. Snímek Marca Lenfanta zachytil drama u... Lyrika pracovní chvíle. Čtveřice rybářů na pobřeží čínské oblasti Siapchu ve... I toto je doslova obraz. Maryline Renaultová nabídla poutavou symbiózu krevetek... Jsou asi třímilimetroví, přehlédneme je. Richard Condlyffe našel miniaturní...
Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž Ocean Photographer of the Year 2026.

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OBRAZEM: Zvídavý rypouš, delfíni u surfařů. Nadchněte se tvářemi oceánu

Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž...

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