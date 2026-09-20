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Přátelství s výhodami není jen mýtus. Studie odhalila jeho přednosti
V devadesátých letech se zrodilo jako termín, začala se o něj zajímat věda. O dekádu později dosáhlo svého popkulturního vrcholu i mýtu „ideálního řešení“. Následné generace si osvojily i...
KVÍZ: Jak znáte Francouzskou revoluci? Vyhrajte knihu o její moravské stopě
Přibližuje pozoruhodný osud brněnského rodáka, který během svého života několikrát změnil jméno, víru i identitu, stal se šlechticem a nakonec se zapojil do Francouzské revoluce. V dubnu 1794 skončil...
Tichý dobrák, říkali o něm. Neteř měsíce věznil v chlívku, hlavu jí zavíral do bedny
Byl to nelítostný sériový vrah, který na začátku 50. let nabízel útěk na Západ, v hraničních lesích však své klienty okradl a zavraždil. Hubert Pilčík – který posloužil jako vzor pro díl Bestie v...
Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii
Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...
OBRAZEM: Zvídavý rypouš, delfíni u surfařů. Nadchněte se tvářemi oceánu
Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž Ocean Photographer of the Year 2026.
KVÍZ: Jak znáte Francouzskou revoluci? Vyhrajte knihu o její moravské stopě
Přibližuje pozoruhodný osud brněnského rodáka, který během svého života několikrát změnil jméno, víru i identitu, stal se šlechticem a nakonec se zapojil do Francouzské revoluce. V dubnu 1794 skončil...
Hliník dražší než zlato. Když půl kila stálo jako dům a honorace jím jedla
Znáte jméno Hans Christian Orsted? Tento dánský vědec přesně před dvěma sty lety, v srpnu 1826, oznámil světu, že má v ruce zbrusu nový, dosud neznámý kov – hliník. A odstartoval příběh materiálu,...
Tichý dobrák, říkali o něm. Neteř měsíce věznil v chlívku, hlavu jí zavíral do bedny
Byl to nelítostný sériový vrah, který na začátku 50. let nabízel útěk na Západ, v hraničních lesích však své klienty okradl a zavraždil. Hubert Pilčík – který posloužil jako vzor pro díl Bestie v...
OBRAZEM: Zvídavý rypouš, delfíni u surfařů. Nadchněte se tvářemi oceánu
Divoký i hravý, silný i křehký. Oceán v mnoha jeho podobách oslavuje soutěž Ocean Photographer of the Year 2026.
Teroristka z nóbl rodiny. Okrádala barony, vyráběla bomby pro IRA, ve vězení porodila
Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala obří loupež uměleckých děl, při níž zmizelo devatenáct vzácných obrazů včetně děl Vermeera, Goyi a Rubense v hodnotě zhruba...
Hrdina Pilecki šel do Osvětimi dobrovolně. Přežil nacisty, komunisty už ne
V září 1940 prováděly jednotky SS ve Varšavě rozsáhlé razie. V Zoliborzi na severu hlavního města procházeli esesmani jeden dům po druhém. Sbírali lidi a odváželi je do koncentráků. Mezi zatčenými...
Řídnoucí vlasy zmizí za jedno odpoledne. Nejdřív však musí pod strojek
Muž usedne do křesla s prořídlými vlasy a odchází s hustým účesem, u kterého je těžké poznat, kde končí jeho vlastní vlasy a začíná náhrada. Bez transplantace a bez čekání na nový růst. Moderní tupé,...
Jak znáte Francouzskou revoluci? Vyhrajte knihu o její moravské stopě
Šampioni s CZ na zbraních. Tovární tým zbrojovky vládne Evropě
Jeden jim všem vládne. Mezinárodní tovární tým střelců České zbrojovky z Uherského Brodu letos sbírá jeden úspěch za druhým a dominuje na evropské i světové scéně v atraktivní dynamické sportovní...
Jak znáte Francouzskou revoluci? Vyhrajte knihu o její moravské stopě
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Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii
Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...
Zloději těl. Nevykopali jediný hrob, vraždili pro potřeby lékařské vědy
Skotská lékařská věda potřebovala těla pro pitvy. A potřebovala jich víc, než Edinburgh nabízel. Pánové William Burke a William Hare se mezeru na trhu rozhodli zaplnit. Anatomům dodávali těla –...