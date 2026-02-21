|
Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce
Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody
Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.
Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí
Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...
Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu
Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...
OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu
Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze...
Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen
Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....
Jako Al Capone. Paříž v roce 1944 děsily gangy amerických dezertérů
Loupili a zásobovali nenasytný černý trh ukradeným armádním benzinem, jídlem, cigaretami i pastou na zuby. Krádeže prováděli se zbraněmi jako vojenské akce. Jen na cigaretách vydělali 28 milionů...
Na sítích doučuje děti. Učitel by měl být empatický parťák, míní influencer Řežábek
Studenty učí nejen matematiku a češtinu, ale taky to, jak se vlastně učit. A to i přesto, že se kdysi zapřisáhl, že nikdy učit nebude. Dnes má influencer Robin Řežábek tisíce sledujících a tak trochu...
Jako německý Švejk. Zoufalý pan Voigt napálil uniformou radnici i militarismus
Byl zoufalý, ale měl nápad. Když propuštěného trestance společnost šikanovala upřením šancí na obživu, pořídil si pan Voigt vojenskou kapitánskou uniformu. Užíval si pocit uznání. Zverboval si...
Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?
Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...
Ztraceni v tajze. Američtí piloti přežívali na mechu a žábách, zachránilo je zrcátko
Zázrak přežití v divočině z roku 1944. Čtyřicet dnů téměř bez ničeho bloudili v pralese, jedli žáby, žížaly a mech. Nakonec jim pomohlo zrcátko. Ukončilo velkou záchrannou akci Rusů, kteří je hledali...
Tupé nože, povinné pohorky a tisíce kamer. Kde končí bezpečnost a začíná buzerace
Náš život je plný rizik. Lze je omezit, či snad dokonce eliminovat? Nebo se s tím musíme naučit žít? Nad tím, zda je možné vybudovat společnost, ve které se budeme cítit zcela bezpečně, se zamýšlí...