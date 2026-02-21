Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up Photographer of the Year. Poslal ho do ní Andre Johnson.
Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují... Podmořské hlídání dětí. Hlaváče žlutého s vajíčky zachytil Ross Gudgeon. A variace obdobného výjevu v podání opatrovnické chobotnice. Karibskou útesovou... Oceánská mateřská péče přitahuje pozornost objektivů, protože nabízí poutavé... Jsou drobouncí a roztomilí. Exemplář různonožce do soutěže přinesl Richard... Humr středomořský je důmyslný. Loví žahavé tvory, aby je pak používal k vlastní... Pleurosicya mossambica je malinkatá rybka, tvoří však biomasu, která je v... Připomeneme si i vítěze kategorie Podmořský svět, které jsme již přinesli. Ross... Druhé místo získal Daniel Sly, vydal se do hlubin oceánu za mořským ďasem. Třetí místo v podmořské kategorii připadlo společenství malých krevetek,... A už jsme v sekci Motýli a vážky. Minghui Yuan do ní přispěl fotkou můry, který... Márk Pál se za můrou vydal v noci, aby ji zachytil za letu.

