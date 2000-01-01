náhledy
Tak trochu ji zbavuje důstojnosti, ale s laskavou rozpustilostí. Soutěž Comedy Wildlife Photo k nám natáčí přírodu její žertovnou stranou. Její fotografie baví, ale zároveň vysílají apel. Vzkazují, že divokou přírodu je třeba chránit, nejen kvůli jejím vtipným momentům. V řadách letošních finalistů soutěže najdeme i tento snímek Marka Meth-Cona. Mladý gorilák mu ukazoval výskoky, piruety a kopy ve Rwandě.
Hned několik zástupců má ve finálovém výběru ptačí říše. Jeřábi mandžuští na fotce Davida Riceho se do něj dostali momentkou, na níž se skotačivosti svého kolegy jeho uměřenější druh nezakrytě diví.
Dynamikou je prostoupena i fotka Geoffa Martina. Zoborožec jihoafrický se zdá být v naprosté panice – protože do jeho naparování se a pochodování před objektivem v pozadí vpadlo káně Harrisovo. Aby si ho tak nedalo k snídani!
Orel kamčatský je nejtěžší orel na světě, samice může vážit až devět a půl kilo, jeho křídla mívají rozpětí až dva a půl metru. „Pryč, vypadni,“ jako by říkal na fotce Annette Kirby. Střeží si svou kořist – a vyhlíží velmi naježeně.
Tentýž dravec se dostal na finále ještě jednou. I na snímku Michaela Lanea jde o kořist. Jeden orel kamčatský ji chrání před druhým umným kung fu kopem!
Ralph Robinson svůj snímek nahlíží nejen čistě radostnými tóny. Trio tučňáků v něm evokuje středověké krysaře, jako by odváděli ovce za sebou podobně hypnotizované jako bájná postava obyvatele měst. Ať žijí králové! volá autor snímku, s odkazem na anglický název tučňáka patagonského, který zní „tučňák královský“.
Chór. Název fotky Meline Ellwangerové zní velkolepě. Autorka však doznává, že tři africké lvy zachytila při mnohem prozaičtější činnosti. Při společném zívnutí
Objektiv Hikkaduwy Liyanage Prasantha Vinoda zachytil levharty cejlonské při docela přízemní aktivitě. Při klevetění, pokradmém pomlouvání
Autor: Comedy Wildlife Awards/Hikkaduw Liyanage Prasanth Vinod