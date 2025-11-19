|
Gorilí šaráda, ptačí skotačení. Soutěž ukazuje rozpustilou přírodu
Zvířata jako komici. Mezinárodní soutěž ukazuje žertovnou přírodu
Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na ochranu přírody. Ceny Comedy Wildlife oslňují i ve svém jedenáctém ročníku. Definitivní vítěze porota vyhlásí 9. prosince, my...
Lesk, krása, osobitost. Ikony v Obecním domě přivítaly kalendář Pirelli
Velká pražská premiéra. Každé představení kalendáře Pirelli provází slavnostní večer v jedné ze světových metropolí. Po Londýně, Paříži, New Yorku, Milánu… se dostalo na české hlavní město. Kalendář...
Když „jí“ ženy říkají vulgárně, naznačuje to sexuální sebevědomí, míní věda
Na slovech záleží. A platí to i pro označení, která ženy volí pro své intimní partie, sděluje věda. Pionýrská studie doložila, že eufemistické, dětinské, anatomické nebo vulgární názvy odkazují na...
Ženy, živly, příroda. Kalendář Pirelli se uvedl v Praze. S Evou Herzigovou
Spojuje kouzlo žen se sílou přírody, intimitu s otevřeností, záměr s instinkty. Realitu s magií a technologiemi. Originální ústřední myšlenku s mimořádnými modelkami. Jeho autor Sølve...
Polili ji petrolejem a zapálili. Hon na čarodějnice trvá, jde o tisíce případů ročně
Ve 21. století se tomu člověk brání uvěřit, ale je tomu tak. Před 15 lety obletěla svět zpráva, že v africké Ghaně upálila pětice fanatiků v čele s křesťanským pastorem místní stařenu, již označili...
Jednou ranou zabil kapesním nožem. U soudu mu uškodil hrůzný čin z minulosti
Mnoho případů závažných trestných činů začíná telefonátem na tísňovou linku a výjimkou nebyl ani ten, který se odehrál desátého května 1994 v jedné z obcí v chomutovském okrese. „Před hospodou mi...
Vylepšování lidí? Poptávka i možnosti jsou, něco však je tabu, vysvětluje biolog Petr
Geneticky upravení lidé již existují. Jak by ovšem vypadal svět, kdybychom „vylepšené“ vlastnosti předávali dál svým dětem a vnoučatům? A co kdyby se mezi sebou mohli rozmnožovat jen takto upravení...
„Amerikanski tovaryšč“. Joseph bojoval za USA i za Sovětský svaz
Kdyby vám Joseph Beyrle vyprávěl, co prožil za druhé světové války a odkud málem došel do Berlína, řekli byste, že je to jasný baron Prášil. Americký výsadkář se na útěku stal sovětským tankistou.
OnlyFans nemusí být pornografií, může to být terapie, zazní v Naked Warm Up
Tak trochu jiný modeling, nebo spíš pokus o sexfluencerství? Co si vlastně režisér a scenárista Jan Vejnar myslí o fenoménu OnlyFans a jak dalece, nad rámec filmového řemesla, sahají jeho osobní...
Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let
Prospívá zdraví, bezpochyby. Jenže ohledně přesnějšího určení přínosů chůze panuje stále nejasnost. Často opakované tvrzení o potřebě ujít denně deset tisíc kroků bylo mnohokrát zpochybněno. Aktuální...