Tak trochu ji zbavuje důstojnosti, ale s laskavou rozpustilostí. Soutěž Comedy Wildlife Photo k nám natáčí přírodu její žertovnou stranou. Její fotografie baví, ale zároveň vysílají apel. Vzkazují, že divokou přírodu je třeba chránit, nejen kvůli jejím vtipným momentům. V řadách letošních finalistů soutěže najdeme i tento snímek Marka Meth-Cona. Mladý gorilák mu ukazoval výskoky, piruety a kopy ve Rwandě.
Tak trochu ji zbavuje důstojnosti, ale s laskavou rozpustilostí. Soutěž Comedy... Hned několik zástupců má ve finálovém výběru ptačí říše. Jeřábi mandžuští na... Dynamikou je prostoupena i fotka Geoffa Martina. Zoborožec jihoafrický se zdá... Orel kamčatský je nejtěžší orel na světě, samice může vážit až devět a půl... Tentýž dravec se dostal na finále ještě jednou. I na snímku Michaela Lanea jde... Ralph Robinson svůj snímek nahlíží nejen čistě radostnými tóny. Trio tučňáků v... Chór. Název fotky Meline Ellwangerové zní velkolepě. Autorka však doznává, že... Objektiv Hikkaduwy Liyanage Prasantha Vinoda zachytil levharty cejlonské při... Další gorilí snímek Marka Metha-Cona je mnohem poetičtější. I když ne tak... Veverky jsou akrobatky. Jenže ta na fotce Stefana Cruysbergha se zdá spíš v... Opičí cirkus. Snímek Kalina Boteva si jiný název nemohl vysloužit. Paviáni... Křest někoho, kdo se vzpírá. Grayson Bell zachytil žabí násilné převracení na...

