náhledy
Je to jako výlet, výprava. Návštěva situací, které bychom jinak nikdy nezažili. Fotografie soutěže Wildlife Photographer of the Year nám je zpřístupňují. Toto je jedinečné setkání u jezírka v jinak vyprahlé Keni. Slona, který dopřává spršku zebrám, za přítomnosti žiraf, zachytil James Lewin.
Snímek Setha Foresthsona vyhlíží trochu hororově: ukazuje ještěry s mrakodrapy v pozadí. Varany skvrnité s jejich kořistí zachytil v Bangkoku.
I tato fotka dokládá, jak se divoká zvířata adaptují na civilizaci. Šakal na snímku Lorena Elliotta obhlíží zátoku u San Franciska.
Plné ruce potomků. Čolka kalifornského v ochranné póze s vajíčky zachytil Andrej Sorokin.
Příroda má i své děsivé momenty. Zabijácké mouchy jsou mohutně stavěná stvoření, která se živí jiným hmyzem. Jak strašidelně to vypadá, ukazuje fotka Alexise Tinkera-Tsavalase.
Autor: Wildlife Photographer of the Year/Alexis Tinker-Tsavalas
Unikátní fotografie. Tony Wu zaznamenal námluvy a tření murény havajské. A je to podle výboru soutěže snad vůbec první snímek oné chvíle.
Malí tanečníci. Kutub Udin zve svou fotografií do surreálného světa podivuhodných malých organismů – hlenek.
Nad tímto obrazem pláče srdce. Jeho autor Federico Veronesi přiznává, že patří mezi nejsmutnější snímky, které kdy vyfotil. Fotografie slonice s mrtvým slůnětem dojímá. A dokládá, jako složité, vyspělé chování ona mohutná zvířata mají.
Příroda jako pohádka. Tak lyricky a barvitě ji zachytila , se včelou v hlavní roli, Amelie Davisová.
Se svým masivním zobákem připomíná dinosaura. Člunozubec africký je velký a nebezpečný predátor, uloví sumce i mláďata krokodýlů. Do soutěže ho poslal Isak Pretorius.
Špinavá práce, obří úsilí. Hovniválovu námahu zdokumentoval Oscar Whitfield v Zimbabwe. Je to vlastně hold, protože činnost oněch brouků pomáhá snižovat emise skleníkových plynů. Příroda je propojená.
Zpěv vyvedený na obrazu. Konrad Gräeter oslavuje etudy, jimiž rozezníval jednoho jarního rána vinici elegantní kos.
Do skrýše. Škorpion se na fotce Sitarama Raula schovává v dunách před blížící se výhní.
I tento snímek patří mezi ty, které bolí. Pohledu na krásnou krajinu větrné Patagonie na snímku Francisca Negroniho dominuje puma. Jako trofej nelegálního lovu.
Iluzorní obraz vykouzlil ze stromků a ptactva Michał Michalski.
Noční inspekce. Alex Lindbloom zaznamenal žraloka, jak v inkoustově tmavé vodě u Indonésie obhlíží bagan, tamní tradiční rybářskou konstrukci.
Velká hranice Alexe Visbala. Na jezeru Great Salt Lake ji vytvořil průmysl, růžová barva je způsobena mikroby, jimž se daří při odříznutí od čerstvé vody.
Poezie světa hub. Fantazijní návštěvu do něj podnikl Agorastos Papatsanis.
Autor: Wildlife Photographer of the Year/Agorastos Papatsanis