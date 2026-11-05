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Snová, divoká, něžná. Prestižní soutěž nabízí fascinující fotky přírody

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Je to jako výlet, výprava. Návštěva situací, které bychom jinak nikdy nezažili....

Je to jako výlet, výprava. Návštěva situací, které bychom jinak nikdy nezažili. Fotografie soutěže Wildlife Photographer of the Year nám je zpřístupňují. Toto je jedinečné setkání u jezírka v jinak vyprahlé Keni. Slona, který dopřává spršku zebrám, za přítomnosti žiraf, zachytil James Lewin. | foto: Wildlife Photographer of the Year/James Lewin

Snímek Setha Foresthsona vyhlíží trochu hororově: ukazuje ještěry s mrakodrapy...
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Příroda má i své děsivé momenty. Zabijácké mouchy jsou mohutně stavěná...
19 fotografií
Je to jako výlet, výprava. Návštěva situací, které bychom jinak nikdy nezažili. Fotografie soutěže Wildlife Photographer of the Year nám je zpřístupňují. Toto je jedinečné setkání u jezírka v jinak vyprahlé Keni. Slona, který dopřává spršku zebrám, za přítomnosti žiraf, zachytil James Lewin.

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