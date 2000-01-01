náhledy
Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo se jich přes 60 tisíc. Než vyhlásí v říjnu ty nejlepší, dopřála soutěž ochutnávku. Neschází v ní ani silná fotka Gabrielly Comi, v parku Serengeti zachytila výhrůžné setkání lvice s kobrou, skončilo remízou.
Na Ellesmerův ostrov v Severním ledovém oceánu se vydal za arktickými vlky Amit Eshel. V pětatřiceti stupních pod nulou o nich snil po dvanáct dní. Až poté se mu jeho pátrání vyplatilo. Dostal se k nim prý tak blízko, že cítil jejich dech.
Jelen v říji. Snímek Jamieho Smarta podtrhuje, jak impozantní ony momenty jsou.
Nápaditou kompozici dopřáli v Kalifornii Parhamu Pourahmadovi dva kojoti. Hlava samce se na jeho fotografii ocitla zarámovaná ohonem jeho družky.
Smrtící lekce. Název dala Marina Cano svému snímku dočista příhodný. Zachytila tři mláďata gepardů při výuce lovu. Zatímco jejich matka přihlížela, učební pomůckou se jim stal dikdik, malý turovitý sudokopytník. A rovněž kořistí a pokrmem, gepardi ho zabili sekundu poté, co fotografka zmáčkla spoušť.
Divoká příroda nechává otisky i uprostřed civilizace. Příroda si bere zpět svůj prostor, tak nazval svou fotku Sitram Raul. Výpad kaloňů do nočního města zachytil ve městě Banda v indickém státě Maháráštra.
Na tuto fotografii čekal Kesshav Vikram dlouho. Nazval ji Esence Kamčatky. Medvěd na ní prochází kolem Kurilského jezera, za ním se tyčí vulkán Iljinskij.
Cesta po ledové hraně. Bertie Gregory zachytil dlouhatánský průvod tučňáků císařských na Antarktidě. Kolona propásla příhodný sestup do moře, musela proto nakonec za potravou do vody skákat z patnácti metrů. Fotograf zachytil jejich putování dronem.
Leanu Kusterovou na její francouzské dovolené plameňáci fascinovaly. Pozorovala je tak dlouho, až se jí jeden odměnil Růžovou pózou, jak nazvala svůj snímek.
Kostlíni jsou známí jako živé fosilie, jejich tlama připomíná spíš zobák. Kostlín obecný dorůstá až jednoho metru osmdesáti centimetrů. Snímek Isaaca Szaboa z americké Floridy obsáhl navíc ještě želvu, dává tedy podle něj pocit celého ekosystému.
Kostarický snímek Emmanuela Tardyho není radostný. Lenochod nakonec sice zvládl bezpečně přejít silnici, jeho výraz, zatímco objímá kůl s ostnatým drátem, však vypovídá o stresu a o tom, že okolní prostředí pro něj přestalo být domovem. Kostarické nevládní organizace se snaží pro zvířata budovat biologické koridory pro jejich pohyb.
Jako vetřelci z vesmíru. Kutub Uddin zachytil milimetrové reprodukční části plísní. Je to jako „bizarní rodinné foto“, komentuje fakt, že na snímku je i malé žluté vajíčko.
Toxické putování. Na snímku Lakshithy Karunarathnae si klestí slon cestu horou plastových odpadků v srílanském městě Ampara. Za posledních osm let tam zemřelo kolem dvaceti slonů, poté, co snědli obaly na jídlo a další platové odpadky.
Autor: Wildlife Photographer of the Year/Lakshitha Karunarathna