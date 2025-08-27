|
Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu
Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce
Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární...
Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině
K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...
Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo...
Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk
Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...
Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví
Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...
Málem zaměnili dva vězně. Tak v Americe daktyloskopie nahradila bertillonáž
I když nechtěli, věznici a její dozorce dočista zmátli. Pánové Will a William Westovi neměli jen stejná jména, ale též obličeje, postavy a tělesné proporce. Jako například délku levého prostředníčku...
Casanova na Duchcově. Pověst milovníka získal až posmrtně, říká kastelán zámku
Nejslavnější svůdce světa Giacomo Casanova je výrazně spjatý s českým zámkem Duchcov. Podle tamního kastelána Bedřicha Hrabovského jeho život obestírají legendy a pověsti o četných dobrodružstvích a...
Zvracení, nespavost. Za nadužívání kratomu jsem se styděl, přiznává lifestyle kouč
Stará se o stravu sportovců. Nabádá mladé lidi, aby nepili alkohol, jedli zdravě a poděkovali rodičům. Magazín Víkend DNES vyzpovídal rádce nastupující generace Jana Tobišku.
Roboti zápasili, hráli fotbal. A padali a káceli se. Měli první olympiádu
Nebyli nijak střelhbití ani elegantní. Spíš toporní, pomalí, dělali kiksy, padali přes sebe na zem. Jenže i tak roboti na své čínské olympiádě doložili, jaký pokrok udělali. A jak snaživí a učenliví...
Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě těla
Sacharidová superkompenzace? Název jako z vědeckého časopisu vás nemusí děsit. Tzv. „carbohydrate loading“ pomohl elitnímu českému běžci Patriku Vebrovi vyhrát letošní pražský půlmaraton, ale čerpat...
Italská réva kvůli němu nesměla za hranice. Cinzano chutná už tři sta let
Sedm bílých písmen v obdélníkovém modro-červeném poli. Kdo by nepoznal kultovní italský vermut Cinzano?! Letos je tomu přesně sto let, co svět slavné logo spatřil. Ovšem pozor, legendární nápoj...
Neandrtálská továrna. V manufaktuře připravovali tuk z kostí ulovené zvěře
Je to další doklad, že nebyli primitivními divochy, kteří bezmyšlenkovitě přežívali den za dnem. Nález z Německa ukazuje, jak intenzivně dokázali neandrtálci využívat své zdroje. Jak sofistikovaně se...
