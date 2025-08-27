Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu

Autor:
Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo se jich přes 60 tisíc. Než vyhlásí v říjnu ty nejlepší, dopřála soutěž ochutnávku. Neschází v ní ani silná fotka Gabrielly Comi, v parku Serengeti zachytila výhrůžné setkání lvice s kobrou, skončilo remízou.
Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již... Na Ellesmerův ostrov v Severním ledovém oceánu se vydal za arktickými vlky Amit... Jelen v říji. Snímek Jamieho Smarta podtrhuje, jak impozantní ony momenty jsou. Nápaditou kompozici dopřáli v Kalifornii Parhamu Pourahmadovi dva kojoti. Hlava... Smrtící lekce. Název dala Marina Cano svému snímku dočista příhodný. Zachytila... Divoká příroda nechává otisky i uprostřed civilizace. Příroda si bere zpět svůj... Na tuto fotografii čekal Kesshav Vikram dlouho. Nazval ji Esence Kamčatky.... Cesta po ledové hraně. Bertie Gregory zachytil dlouhatánský průvod tučňáků... Leanu Kusterovou na její francouzské dovolené plameňáci fascinovaly. Pozorovala... Kostlíni jsou známí jako živé fosilie, jejich tlama připomíná spíš zobák.... Kostarický snímek Emmanuela Tardyho není radostný. Lenochod nakonec sice zvládl... Jako vetřelci z vesmíru. Kutub Uddin zachytil milimetrové reprodukční části...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce

Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární...

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...

Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu

Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo...

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Premium

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...

Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví

Premium

Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...

Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu

Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo...

27. srpna 2025

Málem zaměnili dva vězně. Tak v Americe daktyloskopie nahradila bertillonáž

Premium

I když nechtěli, věznici a její dozorce dočista zmátli. Pánové Will a William Westovi neměli jen stejná jména, ale též obličeje, postavy a tělesné proporce. Jako například délku levého prostředníčku...

26. srpna 2025

Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce

Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární...

25. srpna 2025

Casanova na Duchcově. Pověst milovníka získal až posmrtně, říká kastelán zámku

Premium

Nejslavnější svůdce světa Giacomo Casanova je výrazně spjatý s českým zámkem Duchcov. Podle tamního kastelána Bedřicha Hrabovského jeho život obestírají legendy a pověsti o četných dobrodružstvích a...

24. srpna 2025

Zvracení, nespavost. Za nadužívání kratomu jsem se styděl, přiznává lifestyle kouč

Premium

Stará se o stravu sportovců. Nabádá mladé lidi, aby nepili alkohol, jedli zdravě a poděkovali rodičům. Magazín Víkend DNES vyzpovídal rádce nastupující generace Jana Tobišku.

24. srpna 2025

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Premium

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...

23. srpna 2025

Roboti zápasili, hráli fotbal. A padali a káceli se. Měli první olympiádu

Nebyli nijak střelhbití ani elegantní. Spíš toporní, pomalí, dělali kiksy, padali přes sebe na zem. Jenže i tak roboti na své čínské olympiádě doložili, jaký pokrok udělali. A jak snaživí a učenliví...

23. srpna 2025

Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě těla

Premium

Sacharidová superkompenzace? Název jako z vědeckého časopisu vás nemusí děsit. Tzv. „carbohydrate loading“ pomohl elitnímu českému běžci Patriku Vebrovi vyhrát letošní pražský půlmaraton, ale čerpat...

22. srpna 2025

Italská réva kvůli němu nesměla za hranice. Cinzano chutná už tři sta let

Premium

Sedm bílých písmen v obdélníkovém modro-červeném poli. Kdo by nepoznal kultovní italský vermut Cinzano?! Letos je tomu přesně sto let, co svět slavné logo spatřil. Ovšem pozor, legendární nápoj...

21. srpna 2025

Neandrtálská továrna. V manufaktuře připravovali tuk z kostí ulovené zvěře

Je to další doklad, že nebyli primitivními divochy, kteří bezmyšlenkovitě přežívali den za dnem. Nález z Německa ukazuje, jak intenzivně dokázali neandrtálci využívat své zdroje. Jak sofistikovaně se...

21. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví

Premium

Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...

20. srpna 2025

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...

20. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.