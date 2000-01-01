náhledy
Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz, příběh, sdělení, poselství anebo otazník, apel. Soutěž snímků divoké přírody Wildlife Photographer of the Year předkládá fotografie, které se budou ucházet o cenu diváků. Patří mezi ně i snímek Daniely Angerové. Nazvala ho Jedinečnost. Zachycuje vydru se sníženou pigmentací. Navzdory svému hendikepu se jí evidentně daří dobře.
Konejšivé bezpečí, relaxace, spokojenost. Snímek Christophera Paetkaua nabízí azyl od ruchu a rizik současného světa. Je za ním však i dodatek. I na Hudson Bay v Kanadě dopadá klimatická změna, najít pro polární medvědy jídlo je těžší. Této rodince se to povedlo.
Autor: Wildlife Photographer of the Year/Christopher Paetkau
V divácké kategorii se o hlasy uchází čtyřiadvacet snímků. I cválající mamka se malým makakem. Pohotově ji vyfotil Lalith Ekanayake.
Snímek Josefa Stefana je hravý jen na první pohled. Mladý rys si pohazuje s malým hlodavcem jen proto, aby ho za moment slupl.
A ještě jednou dvojice matky a potomka. Charles Davis zachytil samici vačnatce jménem kusu liščí v Tasmánii. Pod větví ji zrcadlí mládě.
Soutěž pořádá londýnské Přírodopisné muzeum, hlasovat můžete na jeho webu, najdete ho v popiskách fotek. Vybrat můžete i působivé foto Prasenjeeta Yadava. Nazval ho Temný rytíř. Je na něm tygr s raritní genetickou vadou, díky níž má tmavé pruhy širší, než je obvyklé.
Velmi něžný moment zabral fotoaparát Ponlawata Thaipinnaronga. Aby krmení velkého jeřába mohl být svědkem, musel hodiny vyčkávat bez pohnutí vleže.
Autor: Wildlife Photographer of the Year/Ponlawat Thaipinnarong