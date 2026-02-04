|
Roztomilá, důstojná, záhadná. Soutěž odhaluje tváře divoké přírody
Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií
Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské...
K čemu všemu je penis. A jaký ženy a muži ocení, i to ukázala studie
Její otázka byla zdánlivě svérázná. Jaký je účel lidského penisu? Nadbytečná otázka je to však skutečně jen zdánlivě. Věda má účel pohlavního údu na seznamu „evolučních záhad“ již dlouho. Australská...
Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky
Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...
České území je zásadní pro historii lidstva. Klíčový je zub neandrtálce, líčí archeolog
„Jsme lokalitou světového významu, tady se odehrála závěrečná etapa evoluce člověka. Doslova a do písmene,“ říká pro Magazín Víkend DNES archeolog Petr Škrdla, který na jihu Moravy hledá pozůstatky...
Lidský chameleon vraždil své ženy a děti a zavíral je do sudů. Aby mohl stále mizet
Kolik životů může prožít jediný člověk pod falešnými identitami? A kolik životů musí zmařit, aby svou vylhanou existenci utajil? Lidský chameleon Rasmussen je ojedinělým případem kriminalistiky. Jeho...
Pohřbení zaživa unikla. Paní Kaprovou stihl za milostné spiknutí přesto strašlivý trest
Její poprava patří k nejkrutějším exekucím vykonaným v českých zemích na společensky vysoce postavené ženě. Nebývalo zvykem mrskat urozené dámy veřejně a nahé ani jim stínat hlavy jako Anně Marii...
Rafinovaný zločin na Židovské radnici. Slavný inspektor odhalil lupiče podle bot
Kdo uměl za první republiky vykrást trezor, byl považován v „galérce“ za smetánku. A vlastně právem, protože to předpokládalo vynalézavost i fortel. Nebylo to jako vykrást půdu nebo obrátit někomu...
Sovětský svaz ho poslal trpět do gulagu, vědec pak režimu pomohl dobýt vesmír
Jeho životopis je typickým a smutným příkladem toho, jak se ke svým velikánům stavěl Sovětský svaz. Otec sovětských vesmírných úspěchů Sergej Pavlovič Koroljov zemřel před 60 lety jako génius, jemuž...
Nejhorší herec světa. Robert Coates „vraždil“ Shakespeara a vábil davy
Svět anglického divadla vzal útokem. Sebevědomě. Nemilosrdně. Povstal proti diktátu konvencí. A stal se legendou. Robert Coates jako herec naprosto selhával, právě to mu však dlouho zajišťovalo...
Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství
Přes inzeráty lákala na svou bohatě zařízenou farmu opuštěné muže. Nabízela jim naplněný život ve dvou. Když jí dali, co měli, vraždila je. Jenže na příběhu Belly Gunnessové je výhružné především...
Kožené rukavice jako zásadní důkaz vraždy. Vyvolávaly v něm sadistické touhy
Znala ho od vidění. Když u ní zazvonil a požádal o trochu kávy, nepojala podezření a pozvala ho dál. Vždyť byl od sousedů. Bydleli tady ve strašnickém činžáku jen pár let, a tak Dagmar M. neznala...