náhledy
Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale též trpělivost, kreativitu. A dlouhé cesty, za Mléčnou dráhou jezdí fotografové a fotografky soutěže Milky Way Photographer of the Year na latinskoamerické pouště, africké pláně, kde není vizuální smog. Tom Rae ji zachytil nad novozélandskými Jižními Alpami.
Takto ční nad docela odlišnou krajinou, v argentinském údolí Valle de la Luna. Mléčná dráha se tam dotýká dlouhé historie planety, líčí autor snímku Gonzalo Santile. Tamní krajina se zformovala před 200 miliony lety.
Soutěž má i svou českou zástupkyni. Anastasia Gulová se za svou Mléčnou dráhou vydala na Tenerife na Kanárských ostrovech. V dusivém vedru, silném vichru hledala na ostrém skalisku správnou pozici pro působivou fotku zpoza jeskyně čtyři hodiny.
Evan McKay musel na novozélandském pobřeží Wairarapa pokorně čekat, až mu místo na skále, které potřeboval pro focení, uvolní lachtan. Své fotografie nazvané Galaktický Gandalf se však dočkal.
Na australské poušti Pinnacles Desert zvěčnil Mléčnou dráhu Leonel Padrón. Nabídla mu svou hloubku, tajemnost.
Božství. Název snímku Kavana Chaye je příhodný. Zvěčnil Mléčnou dráhu na Západním pobřeží Nového Zélandu nad úchvatným popředím.
Mléčnou dráhu Maxe Terwindta rámuje hadinec teidský, jeda z emblematických rostlin ostrovu La Palma.
Skaliska Saint Raphaël na francouzské Riviéře dávají Mléčné dráze Anthonyho Lopeze meditativní rámec.
Soutěž se za Mléčnou dráhou vydala do celkem dvanácti zemí. Owain Scullion ji zachytil nad novozélandským vrcholem Aoraki/Mount Cook.
Celkem se do soutěže přihlásilo přes šest a půl tisíce fotografií. Do výběru se dostalo pětadvacet. Lukasz Remkowicz byl mezi nimi, svou Mléčnou dráhu zachytil nad polskou tatranskou vesnicí Jurgov.
Mléčná dráha Alejandra Heise má pod sebou klenot. Vodopád v Salto del Agrio v argentinské provincii Neuquén.
Na ramenou obrů. Mléčná dráha Nacha Peláeze se skví nad skálami Sierra La Giganta v Mexiku. Na místo šel po staré stezce, kterou nikdo po posledních osmdesát let nevyužívá.
Mléčná dráha je na fotce Brendana Larsena jediným společníkem opuštěné boudy na Mount Taranaki na Novám Zélandu. Snímek je výsledkem celkem osmasedmdesáti fotek, které pořídil za hodinu a čtvrt. V krušných podmínkách
Na fotce Stefana Pellegriniho z Botswany jako by Mléčnou dráhu podpíraly impozantní baobaby.
Luis Cajete svou Mléčnou dráhu upravil, aby zachytil její pouť španělským národním parkem Monfragüe.
Toto je největší teleskop na světě, stojí na kanárském ostrovu La Palma. Uroš Fink nad ním zachytil nebeskou symfonii.
Catamarca v Argentině nabízí tmavé noci. Nejbližší vesnička na noc vypíná generátory, větší obce jsou hodiny daleko. Králem noci je tak na fotce Daniela Viñe Garcii Mléčná dráha.
Autor: Milky Way Photographer of the Year/Daniel Viñe Garcia