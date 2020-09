VIDEO: Nahotou proti komerci ve fotbalu. Fanoušci protestovali proti FIFA

„Fotbalový systém je nemocný, proto jsme nazí,“ odtušil serveru Deutsche Welle čtyřiatřicetiletý umělec Gerrit Starczewski na stadionu Stimberg ve městě Oer-Erkenschwick na severu německé průmyslové oblasti Severní Porýnní-Vestfálsko.

Co měl aktuálně na mysli a co jeho nápad popostrčilo, je přitom zjevné. Jím organizovaný zápas přišel jen pár týdnů poté, co švýcarský prokurátor obžaloval šéfa Mezinárodní fotbalové asociace FIFA Gianniho Infantina z „přebujelé, systematické, hluboce zakořeněné“ korupce.

Starczewského kritika je však obecnější a radikálnější, spolu s mnohými dalšími hlasy vidí zdroj problémů ve všudypřítomné komercionalizaci fotbalu. Kdysi lidový sport se stává drahý, odcizený, vyumělkovaný, plný reklam, sportovci se mění v celebrity.

Starczewski jde však ještě dál, modernímu fotbalu vyčítá absenci autenticity, opravdovosti i v tom, jak nakládá s lidským tělem. „Sport prodává jistý druh obrazu lidského těla. Všechno musí být perfektní – a nakonec to je celé o komercionalizaci,“ cituje jej server International Business Times. Nahatou akcí, přesněji řečeno akcemi, chce dát příklad diverzity, pestrosti, odlišnosti a přirozenosti. Proti závislosti na sociálních médiích s jejich falešným ideálem krásy.

A jak zápas dopadl? O výsledek příliš nešlo, Němci však soupeře porazili 7:5.