Flanel a jeho lidé. Byl oděvem dělníků, byznysmenů i rebelů

Navýsost praktický kus oděvu, jednou do práce, na stavbu, do lesa, ale nakonec též do firmy. A jindy do války. Jenže též kulturní symbol, značka houževnatosti, pracovitosti, ale poté též vzdoru, protestu, odmítnutí tradic. Flanel se vepsal do dějin.