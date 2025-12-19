Filmové hodinky jsou víc než jen doplněk. Postavám dodávají charisma, příběhu novou dimenzi

Hodinky jsou osobitým šperkem pro muže i ženy, ve filmech však hrají i další roli: vyjadřují charakter či společenský status postavy, plynutí času a mohou se stát i součástí dějové linky. Které filmy udělaly z hodinek symbol a jaké modely jsou dodnes ikonické?

Modely hodinek Hamilton Khaki Field Murph a Khaki Aviation Pilot Day Date z filmu Interstellar | foto: Beny.cz

Módní značky i výrobci šperků a hodinek mnohdy těží z filmové publicity a využívají film jako reklamu. Funguje to ale i obráceně. Když je někdo taková persona non plus ultra jako James Bond, je jasné, že jeho styl musí „doťuknout“ i doplněk na úrovni. Zatímco pro agenta 007 jsou elegantní hodinky především součástí jeho sex-appealu, u jiných filmových hrdinů zase gentlemanství jako v případě Humphreyho Bogarta a hodinek Longines ve filmu Casablanca 1942. Dále jsou hodinky symbolem bohatství filmových postav nebo jejich hlubokého pouta s minulostí.

Hodinky v akčních filmech: aktuální čas 0:07

Drahé hodinky jsou nedílnou součástí charismatu akčního hrdiny. James Bond nosil luxusní modely vždy, bez ohledu na to, zda byl ve smokingu nebo bez, protože agent a sexuální predátor Jejího Veličenstva si bere hodinky i do ložnice. Hodinky na zápěstí agenta 007 i jeho protivníků pak neplnily pouze reprezentativní funkci, ale byly používány též jako špionážní zbraň, v níž je ukrytý řezací laser či dálkový ovladač.

Hodinky s důmyslnými „gadgety“, které jsou nejen chytré, ale doslova geniální, byly součástí řady dalších akčních filmů. Například model Hamilton Ventura, který si zahrál ve filmu Muži v černém (1997).

Muži v černém

Značka Hamilton je s filmem neodmyslitelně spjatá už od roku 1932, kdy ji světu předvedla Marlene Dietrichová ve snímku Šanghajský expres. Hodinky Hamilton se pak objevily ve více než 500 filmech, z poslední doby například v Indiana Jones a nástroj osudu (2023). Indy si při svém návratu oblékl prominentní model Boulton ze 40. let 20. století. Ve spolupráci s mistrem rekvizit Dougem Harlockerem pomohla firma Hamilton Watch s návrhem futuristického modelu hodinek pro film Duna: Druhá část (2024).

Modely Ventura Edge a Ventura XXL Bright z filmu Duna

Hodinky jako symbol moci

Protivníkům agenta 007, kteří jsou mnohdy ještě více sexy než James „Dušín“ Bond, dodávají hodinky zase hloubku a temné charisma. Seversky tajemný Mads Mikkelsen nosí jako Le Chiffre ve filmu Casino Royale (2006) hodinky Longines Evidenza Chronograph, Javier Bardem ve filmu Skyfall (2012) zase hodinky Longines Legend Diver.

Ve Spectre (2015) jsou hodinky Ralpha Fiennese sice vidět minimálně, to však nadšencům a sběratelům vůbec nevadilo a díky aukci v Christie’s víme, že šlo o Longines Conquest Heritage.

Luxusní hodinky upozorňují na společenský status a vliv postavy v politické či podnikatelské sféře. Okázalé zlaté hodinky jsou neodmyslitelně spojené s manažerským stylem zlatých hochů z Wall Street i s filmy, které nechávají do jejich dekadentního světa nahlédnout diváky. Například ve filmech Vlk z Wall Street (2013) nebo Americké Psycho (2000), kde se Christian Bale coby Patrick Bateman snaží demonstrovat své postavení právě s pomocí drahých hodinek.

Mads Mikkelsen a hodinky Longines ve filmu Casino Royale

Když je značka hvězdou i na plátně

Mezi nejikoničtější filmové hodinky patří ty, které se staly doslova součástí děje. V nejdramatičtější scéně filmu Le Mans (1971) hrají totiž hodinky, které během závodu sleduje Steve McQueen, hlavní roli a dodávají situaci spád a nezbytnou dynamiku. Podobnou funkci plní i pilotní hodinky, které provázejí nebezpečné manévry Peta „Mavericka“ Mitchella v podání Toma Cruise ve filmu Top Gun (1986).

Top Gun (1986).

Narativní význam plynutí času

Hodinky nemusí být pouze doplňkem, ale jsou také nositelem významu a klíčovým prvkem v příběhu. Spojují nejen více časových rovin, ale také více generací. „Nadčasový smysl“ otcových hodinek v Pulp Fiction (1994) je natolik hluboký, že se pro ně Butch Coolidge vydá do smrtelného nebezpečí.

Ve filmu Interstellar (2014) jsou hodinky zase prostředkem komunikace mezi Josephem Cooperem a jeho dcerou Murph i přenosu kvantových dat z černé díry, díky nimž může Murph s otcovou pomocí zachránit lidstvo. Symbolizují otcovy sliby i naději jeho dcery a současně ukazují, že čas je pomíjivý, ale pouto mezi otcem a dcerou trvalé a překračující časové dimenze.

Modely hodinek Hamilton Khaki Field Murph a Khaki Aviation Pilot Day Date z filmu Interstellar

Nejedná se o prvoplánový „product placement“, ale naopak byl mechanický model hodinek Hamilton jako nositel hlavního tématu přímo pro film vytvořen. Po enormním úspěchu filmu Interstellar byla poptávka fanoušků tak veliká, že firma Hamilton vytvořila limitovanou verzi Hamilton Khaki Field „Murph“, která filmovým hodinkám přesně odpovídá, a to včetně nápisu Eureka v Morseově abecedě na vteřinové ručičce.

Témata: hodinky, film

