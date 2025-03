Batman na střeše, Vetřelec v přízemí. Jak filmy recyklují interiéry

Část 1/5

Batman a Vetřelec pod jednou střechou

Kokony a sliz zůstal v někdejší elektrárně Acton Lane i po natáčen Vetřelců.

Temný rytíř spravedlnosti by byl asi hodně překvapený. Od padoucha Jacka Napiera, který se vloupal do chemičky, určitě čekal neplechu. Ale nikoliv to, že ponurý Gotham zamoří xenomorfní rasou mimozemšťanů. Vetřelců.

Přesně takový scénář by se rýsoval ve vzduchu, pokud by Batman Michael Keaton po schodišti staré továrny nezamířil vzhůru ke kádím s kyselinou, ale do přízemí. Filmaři ze štábu Jamese Camerona, kteří tam předtím, v roce 1985, natáčeli dvojku Vetřelců, po sobě totiž neuklidili.

Dějištěm obou filmů byla opuštěná londýnská elektrárna Acton Lane, známá jako NW10. Nejprve si ji vybral Cameron, kvůli „dokonale industriálnímu vzhledu“. A též proto, že nejrůznější plošiny, lávky z kovových roštů či mřížoví se vinuly celou její vnitřní výškou, umožňovaly tak dramatické scénické průhledy.

Dramatičnost místa hororového sci-fi podtrhovala velmi reálná skutečnost, že interiér byl zamořený azbestem. Takže filmaři museli dost nákladně investovat do vyčištění celého prostoru. Ten si pak upravili ke svým potřebám, včetně slizké biomasy na stěnách chodeb. Natáčení Vetřelců v Acton Lane ovšem skončilo neslavně. Obrněný vůz koloniálních mariňáků tu totiž probořil podlahu, tím se rozpočet na kulisy vyčerpal.

Zbylé scény musel Cameron dotočit ve filmových studiích, vystačit si musel s modelem. S pocitem, že do staré londýnské elektrárny už investoval víc než dost peněz, po sobě nechal nepořádek. Oslizlá žebroví i pozůstatky kokonů vetřelců tu byly i v roce 1989, kdy tu Tim Burton natáčel prvního Batmana.