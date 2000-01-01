Barevná sárí, vlasy lesknoucí se olejem, šperky, záplava květin, jasmínová vůně. Každoroční festival v indickém Koovagamu je velká slavnost. Oslava tradice, víry, mýtu. Rovněž krásy, na jeho piedestalu stojí ženy. Uctívané, oslavované. Nastrojené, nalíčené, oslnivé. Trans ženy.
Koovagam se mění v trans Barbie svět, usmívá se jedna z protagonistek festivalu šestadvacetiletá umělecká návrhářka a univerzitní profesorka Prazzi.
„Věřím tomu, že zdejší obřady a rituály přinášejí dobré věci,“ uvádí pro list Taipei Times čtyřiatřicetiletá Thilothama, na snímku.
Po osmnáct dní na přelomu dubna a května se město ve státu Tamilnádu mění v centrum zbožnosti, rozplývá se v něm hranice mezi skutečností a mýty. Zároveň se stává ostrovem svobody, respektu k identitě.
Místem, kde zažívají trans ženy volnost bez perzekucí. Která tak kontrastuje s aktuálním posunem právních norem, který právo na vlastní identitu umenšuje.
V pozadí slavnosti je mýtus o Aravanovi. Podle staroindického eposu Máhabhárata se nabídl, že se stane lidskou obětí pro bohyni Kali. Aby bůh Krišna jeho statečnost ocenil, svolil splnit jeho poslední přání, před smrtí se oženit.
Jenže žádná žena nechtěla muže, o něhož hned přijde. Proto na sebe vzal sám Krišna podobu ženy Mohini, která se za hrdinu vdala. Když byl Aravan obětovaný, lkala jako jeho manželka.
Uctívají jej rituálními tanci, na doklad truchlení jsou přeřezány jejich náramky.
„Mohu existovat vedle svých trans sester, aniž bych musela vysvětlovat sebe samu,“ líčí pro list The Guardian Prazzi.
Jednapadesátiletá Karpakama líčí, jak se trans ženy naučily všechny těžkosti přestát – když je odvrhnou jejich rodiny, najdou azyl v náhradních trans rodinách. V komunitě. „Držíme spolu, nepláčeme, nehroutíme se,“ říká.
Když však v Koovagamu symbolicky truchlí nad Aravanovou smrtí, je to pro ně příležitost, jak se vyplakat z vlastních těžkostí.
„Všechnu tíži vypustíme ven. Všechnu kontrolu, kterou se stát a společnost snaží vykonávat na našich tělech – všechnu ji uvolníme,“ popisuje.
„Lidé se tady na mě smějí, mluví se mnou laskavě. Vesničané věří, že požehnání od transgenderových lidí jim dá požehnání, zdar pro jejich životy,“ objasňuje.
„Potřebuje žít volně jako pták. Potřebuji svobodu dělat si, po čem toužím, navzdory tomu, že jsem transgender.“
I ona byla vlastní rodinou odvržena, její rodinou je teď transgenderová pospolitost.
Další vystupující na festivalu třicetiletá Yashoda měla štěstí o trochu větší. Nejenže si našla muže, její hinduistická rodina se s její identitou po čase srovnala. Jenže muslimská rodina jejího muže by to nepřijala. O sňatku neví.
Pro jednadvacetiletou Kareenu je festival niterným zážitkem. I proto, že na něm vždy najde odvahu k velkému kroku. Například v podobě operace. „Každý rok, kdy sem přijedu, se v mém životě něco posune,“ líčí.
Bude tomu tak prý i letos, plánuje další operaci. S podporou své rodiny. Má štěstí.
Devětadvacetiletá Akshaya nabízí jinou tvář indického trans světa i festivalu. Patří mezi ty trans ženy, které odmítání společnosti vehnalo do oblasti sexuální práce.
Pro ni vlastně přijela i do Koovagamu. „Všichni mají v očích touhu,“ říká na adresu mužů, kteří se na festival sjíždějí.
Letošní slavnost nabídla transgender komunitě nadechnutí v době o něco tíživější.
I doteď byla šance na odpovídající občanské dokumenty křehká a nejistá, nový zákon trans identitu vymezuje ještě úžeji, přísněji. Nechává velký úřední prostor šikaně a svévoli.
„Bez dokumentů přitom neexistujete. Nepronajmete si bydlení, nemůžete svobodně cestovat, práce je nejistá šance,“ shrnuje Prazzi.
