Malý test před velkou prohibicí. Fialový gang z Detroitu se vybil sám

Radomír Dohnal
Ještě před velkou federální prohibicí si státem vynucovanou abstinencí prošli v Michiganu. Metodám detroitského gangu z Rajského údolí, který začal pouličními krádežemi a stal se nejmocnější zločineckou organizací amerického středozápadu, se učili bossové velkých amerických mafií i mocný Al Capone.
Část 1/7

Kluci, co přemýšlí jinak

Snímek je čistě ilustrační, a příběh o pašování alkoholu silně romantizuje. V Detroitu by se takové momentky daly pořizovat jen těžko. Fialový gang za sebou svědky nenechával.

Říkalo se o nich, že rostou pro kriminál. A vlastně to byla pravda. Nejspíš nikdo nečekal, že partička nezbedných poškoláků, které nenapravily poznámky učitelů ani rákoska, to ve světě zločinu dotáhne až na samý vrchol.

Jejichž životopisy můžeme klidně psát přes kopírák. Všichni ti chlapci pocházeli z Detroitu a společně navštěvovali tu samou základní školu. Ona vzdělávací instituce nesla jméno místního filantropa, Leviho Bishopa. A na rozdíl od stejnojmenné luxusní internátní školy, která se nacházela hned za pohraniční řekou, v kanadském Windsoru, tato byla sprostá díra. Což se na kvalitě výuky zdejších žáků afroamerického, ruského, litevského nebo polského původu, silně odráželo.

Ti hoši žili v těsném sousedství detroitské Hastings Street. Ulice, která vedla středem příbřežní čtvrti, osídlené imigranty. Místě tak nuzném a depresivním, že bylo posměšně nazýváno Paradise Valley – Rajské údolí. Pro místní však byla čtvrť spíše očistcem. O lepším životě se tu mohlo jen snít. Přitom se tu lepší život připomínal docela často.

Právě touto ulicí totiž mířily od říčního přístavu náklaďáky naložené luxusním zbožím. Z Windsoru proudilo do Států značkové zboží importované z Evropy. Na korbě každého takového vozu se mohlo vézt tolik norkových kožichů a francouzského koňaku, že by na ně průměrný dělník z detroitské fabriky pana Forda nevydělal za celý život, i kdyby měl osm rukou.

Hoši ta nákladní auta, když třeba brala benzín na Piquette Avenue, zvědavě obcházeli. Ve vší opatrnosti, pochopitelně, protože obhroublí závozníci se nerozpakovali je přetáhnout holí. Většina výrostků z Rajského údolí snila o tom, že by se sami jednou mohli stát řidiči. Znělo jim to lépe, než dělat v papírně anebo montovat šrouby ve zdejší automobilce, jako jejich tatíci.

Usmívají se, ale mnoho důvodů k radosti nemají. Jde o zadržené námořníky, členy tzv. Malého židovského námořnictva. Pobřežní stráž jim potopila loď a zabavila náklad.
Detroitská policie si až příliš dobře uvědomovala, že přes řeku Detroit proudí do města a celých Spojených států hektolitry alkoholu. Ale i přes masivní nasazení se jí nedařilo toho spojení efektivně přetnout.
Skupina Bernsteinových měla v pozdějších letech rozhodně dobrý smysl pro inovace. Do provozu uvedli například lihovod, vedoucí v hloubce pod hladinou z kanadského ostrova na ostrůvek americký.
Gang z Detroitu nezajišťoval jen pašování lihovin přes hranice. Velmi aktivně se podílel i na vlastní produkci. Snímek z policejního archivu zachycuje malý podzemní pivovar.
11 fotografií

Ovšem kluci Bernsteinovi, tedy Abe, Joe, Raymond a Izzy, tehdy snili spíš o tom, jak se jednou sami nosí v kožichu a popíjí ten koňak. Přemýšleli zkrátka jinak. A spolu s dalšími sígry, s nimiž sdíleli lavice Bishopovy školy, se těm snům skutečně přiblížili.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí

Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

Nechte nás jít, jinak je upálíme! Krvavou vzpouru v Leopoldově vedl brutální Blázen

Premium

Z ponuré budovy stoupá černý dým a z některých zamřížovaných oken šlehají plameny. Ohně hoří i na střeše, kde vězni drží několik rukojmí. Jsou to ti, kteří se nechtěli vzpoury účastnit. „Nechte nás...

Překrytá historie: King Kong zastínil Hitlera, olympiáda zemětřesení

Historie není spravedlivá a lidská kolektivní paměť dovede být selektivní. Leckterá podstatná událost z ní dokáže vypadnout jen proto, že ji zastíní mediálně výraznější. Seznamte se s dvojicemi,...

Nejvíc sebevražd je v pondělí a na jaře. Psycholog promluvil o depresích či splínu

Premium

Podzimní sychravé dny, které většinou nabízejí jen slabý sluneční svit, často viníme z našich splínů. Co dělat, když zjistíme, že jsme ke změnám počasí přecitlivělí, či dokonce trpíme takzvanou...

Malý test před velkou prohibicí. Fialový gang z Detroitu se vybil sám

Ještě před velkou federální prohibicí si státem vynucovanou abstinencí prošli v Michiganu. Metodám detroitského gangu z Rajského údolí, který začal pouličními krádežemi a stal se nejmocnější...

28. října 2025

Zblízka jsme viděli, jak se z tanků střílí do živého, vypráví fotograf Michal Růžička

Premium

Za fotografii hokejistů oslavujících světový titul dostal Michal Růžička nedávno Cenu diváků výstavy Czech Press Photo. Zajisté znáte i další jeho fotky, které pořídil na olympiádách i v běžném...

27. října 2025

Vztah jako obchod. Studie zkoumala, co s ním udělá přístup něco za něco

Může to být záruka, že bude vztah férový. Že na něj nikdo nedoplácí, že do něj dávají oba partneři stejně, že si přízeň oplácejí. Vede však hlídání, aby byly pomyslné účty vyrovnané, ke spokojenosti?...

27. října 2025

Nejvíc sebevražd je v pondělí a na jaře. Psycholog promluvil o depresích či splínu

Premium

Podzimní sychravé dny, které většinou nabízejí jen slabý sluneční svit, často viníme z našich splínů. Co dělat, když zjistíme, že jsme ke změnám počasí přecitlivělí, či dokonce trpíme takzvanou...

26. října 2025

Do vesmíru vezmu puk. České pivo bych bral jen kvůli výzkumu, říká Svoboda

Premium

Patří mezi ty, o nichž se říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj Česko zaplatilo v rámci leteckého výcviku. Jako stíhací pilot gripenu je zvyklý pohybovat se rychlostí kolem 2 000 km/h,...

26. října 2025

Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty

Jaká byla cesta největšího surového diamantu z dolu v jižní Africe až do britských korunovačních klenotů? Britové nechali symbol koloniální nadvlády rozdělit, aniž by tušili, že se impérium v...

25. října 2025

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

25. října 2025

Keep Calm and… Za války slogan neuspěl. V 21. století se stal hitem

Dočkal se mnoha moderních variací. Zachovej klid a dej si čaj, Zachovej klid a miluj kočky, Zachovej klid a pokračuj v nákupech… Jenže ve svém originále byla mise sloganu Keep Calm and Carry On, díla...

24. října 2025

Otevřel cestu pro Al Capona. Velký Jim padl jednou ranou v mocenském boji mafiánů

Premium

Poslední gangster ze staré školy, král Větrného města a sjednotitel chicagské mafie? Takové tituly si Jim Colosimo nezaslouží. Vše připisované přesahovalo jeho schopnosti. Vydláždil cestu surovci Al...

23. října 2025

Seznamování je problém celé gay komunity, zazní v Naked Warm Up

Vztahy homosexuálů jsou zatíženy stereotypy snad ještě víc než vtipy o neinteligentních blondýnách a dopravních policistech. Realita? „Na rozdělení, kdo bude v páru dělat maminku a kdo tatínka, si...

23. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mona Lisa dva roky ležela pod postelí. Jak slavný obraz ukradl z Louvru Ital

Premium

Když před 100 lety v říjnu 1925 zemřel, svět si toho ani nevšiml. Nicméně za připomínku stojí: Ital Vincenzo Peruggia byl totiž strůjcem „největší umělecké krádeže 20. století“, jak se zmizení Mony...

22. října 2025

Překrytá historie: King Kong zastínil Hitlera, olympiáda zemětřesení

Historie není spravedlivá a lidská kolektivní paměť dovede být selektivní. Leckterá podstatná událost z ní dokáže vypadnout jen proto, že ji zastíní mediálně výraznější. Seznamte se s dvojicemi,...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.