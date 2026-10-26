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Utržená hlava po trvalé. V USA za války šířili fake news tím, že je vyvraceli

Milan Vodička
  20:00

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Neopatrné hovory zabíjejí. Ani oficiální propaganda nebrala fámy na lehkou váhu. | foto: Wikimedia Commons, archiv

Ranění musejí platit za transfuzi, 15 tisícům vojáků omrzly mozky, na Floridě seskočily tisíce parašutistů… Po Pearl Harboru vykolejenou Ameriku zaplavila šeptanda, co všechno se tají. Prý za tím byl Berlín. Vznikly „kliniky fám“, jež proti tomu bojovaly, ale tím to dostávaly do oběhu.

Ani kontrola kalhotek a kombiné jí nezachrání život, protože nepřítel se schovává o kousek jinde.

Z tajných sejfů

Když jde ten večer na směnu, jako každý den se jí podívají na spodní prádlo. Podprsenka nesmí mít kovové háčky ani vyztužení. Spodní prádlo nesmí být z hedvábí nebo nylonu. Je to přísně zakázáno, protože je válka.

Účes jí nesmí držet běžná kovová sponka. Ani jedna, i když je to tak praktické. Nesmí mít vlasy sepnuté ani skřipcem, protože ho svírá kovové perko.

Pracuje totiž v muničce. Ve vzduchu poletují částečky střelného prachu a výpary nebezpečných chemikálií.

Do hospody v Bostonu vejde muž a objedná všem panáka. Slaví, že jeho syna přemístili do Austrálie, kde je klid. Jiný host mu ale řekne: No, já bych tolik neslavil, kamaráde.

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