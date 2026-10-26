Utržená hlava po trvalé. V USA za války šířili fake news tím, že je vyvraceli

Ani kontrola kalhotek a kombiné jí nezachrání život, protože nepřítel se schovává o kousek jinde.
Když jde ten večer na směnu, jako každý den se jí podívají na spodní prádlo. Podprsenka nesmí mít kovové háčky ani vyztužení. Spodní prádlo nesmí být z hedvábí nebo nylonu. Je to přísně zakázáno, protože je válka.
Účes jí nesmí držet běžná kovová sponka. Ani jedna, i když je to tak praktické. Nesmí mít vlasy sepnuté ani skřipcem, protože ho svírá kovové perko.
Pracuje totiž v muničce. Ve vzduchu poletují částečky střelného prachu a výpary nebezpečných chemikálií.
Do hospody v Bostonu vejde muž a objedná všem panáka. Slaví, že jeho syna přemístili do Austrálie, kde je klid. Jiný host mu ale řekne: No, já bych tolik neslavil, kamaráde.