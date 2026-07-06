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O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví

Josef Hympl
Exkluzivně   11:00

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Zpověď vraha, který pomáhal Markovičovi | foto: AI Téma

Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními zlepšováky, do historie se zapsal jinak. Jako vysoce inteligentní sexuální deviant, který nejen vraždil, ale díky své analytické povaze legendárnímu vyšetřovateli Jiřímu Markovičovi a lékařům umožnil hlubší vhled do mysli sadistů.

V televizní sérii Metoda Markovič, popisující případy kanibala Hojera a „spartakiádního vraha“ Straky, Vladimírovu postavu ztvárnil herec Vojtěch Kotek. Až dosud Vladimír T. nikdy s novináři nemluvil. V otevřeném rozhovoru, který podmínil tím, že nezveřejníme jeho příjmení ani aktuální podobu, popisuje nejen svůj někdejší marný boj se sexuální deviací, ale i roky za mřížemi a život po propuštění.

Před pár dny uplynulo 47 let od chvíle, kdy jste v noci z 5. na 6. června 1979 nedaleko svého tehdejšího bydliště v Praze-Čakovicích ubodal nožem nevinnou patnáctiletou dívku. Jmenovala se Ivana, studovala gymnázium v Kobylisích a měla celý život před sebou. Vzpomenete si na ni občas?
Není den, kdy by tomu tak nebylo. Respektive není noc, která by mi to nepřipomněla.

Běžný vztah se ženou mě zcela nenaplňoval. Poslední roky už to se mnou šlo opravdu z kopce a bylo to stále těžší, jak se závislost stupňovala a pohlcovala mě. Příhod a situací, které směřovaly k tomuhle tragickému konci, přibývalo.

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O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví

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Zpověď vraha, který pomáhal Markovičovi

Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními...

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