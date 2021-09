Vyberte svého favorita a hlasujte v anketě Esquire MAN 2021

Měsíčník Esquire je světem kariéry, módy, techniky i sportu moderního muže. A každý rok vyhlašuje vyvolené, kteří jsou nejdokonalejším obrazem současnosti. Nechybí jim vyladěná image ani hlava na správném místě. Minulý rok ovládl anketu Esquire man záhadný raper Yzomandias, kdo se stane jeho nástupcem?



Někdo se občas musí vydat až na okraj známého světa – v kterémkoli oboru – a podat povzbudivou zprávu ostatním. Potřebujeme je, protože i my ostatní dychtíme po důkazu, že to jde. Že úspěch je reálná veličina a že k němu existují nejrůznější cesty. Takové muže představujeme magazín Esquire už osm let a i letos v kategoriích sport, byznys, art, fashion a digital objevil osobnosti, s nimiž byste se neměli minout.

Hlasovat můžete na webové stránce www.esquireman.cz až do 29. října. Vítěz každé kategorie obdrží skleněné plastiky od světově proslulého výtvarníka Ronyho Plesla, uměleckého ředitele rodinné sklárny Rückl. Majitelem hlavní ceny se stane Esquire MAN 2021, tedy muž, který obdrží absolutně nejvíc hlasů.

Sport

Vůli, fyzičku a schopnost překonávat sebe samotného potřebujete v kajaku, na motorce i v MMA. Co však dělá ze sportovce vítěze? Kdo chce až na vrchol, musí ono tajemství objevit.

Jiří Prskavec

Hvězda kajakářské rodiny má doma slušnou sbírku medailí. Včetně dvou olympijských – z Ria přivezl před pěti lety bronz a letos v Tokiu si čistou jízdou s více než třísekundovým náskokem dojel pro zlato. „Už podruhé jsem mistrem světa, počtvrté mistr Evropy, potřetí mistr republiky, dvojnásobný vítěz světového poháru, už podruhé nastupuji do olympijské sezony jako světová jednička. A podruhé budu startovat na olympiádě. Jen tentokrát tu branku nešťouchnu. Tentokrát předvedu to nejlepší!“ Toto napsal na svém webu před odjezdem do Japonska. A tak se stalo. @jiriprskavec

Podmol Brothers

Díky Liborově sbírce medailí z mistrovství světa i X Games a úspěšné cestě jeho o dvanáct let mladšího bratra Filipa mezi elitu se příjmení Podmol už dávno stalo synonymem pro freestyle motocross. Libor závodní kariéru ukončil, nad hlínou bude létat už jen při exhibicích, letos však jako první freestyle motokrosař v historii startoval na Rallye Dakar. „Mám rád biblický citát ’bratr mající oporu v bratrovi je jako opevněné město‘,“ vyjádřil se před časem na svém Instagramu. S Filipem pečují o módní značku Podmol Brothers a dvojice ještě určitě neřekla poslední (společné) slovo. @podmolbros

Jiří Procházka

Úspěšný český zápasník MMA se pro boj narodil, a je to vidět na první pohled. Bývalý šampion japonské organizace Rizin Fighting Federation v roce 2020 vpadl do UFC a svými senzačními výkony vstoupil mezi elitu. Do klece však nevchází jen vyhrát: „To už není pravda. Dělám bojový sport proto, abych se v něm mohl posouvat a dostal se na nejvyšší stupeň. A když se mi to podaří, jen to dokazuje správnost mé cesty,“ soudí. V MMA má za sebou 32 zápasů, z nichž 27 vyhrál a z toho 25 KO. Takže ano, svět a Jiřího samurajská duše potvrzují, že jeho cesta je správná. @jirkaprochazka

Byznys

Obchod s teniskami, bistra s grilovanými kuřaty nebo výroba nerezového nádobí... Od odvážných nápadů k fungujícím podnikům vedla dlouhá – a třikrát úspěšná cesta.

Peter Hajduček

Na začátku byl klukovský sen vlastnit obchod s teniskami, pak bakalářská práce jako ideální způsob, jak si srovnat myšlenky, a v roce 2012 založení internetového obchodu Footshop. O dva roky později vznikla v Praze první kamenná prodejna, následovala spolupráce se značkou Adidas na návrhu vlastního designu a dnes je z původního snění byznys za miliardu připravený dál růst. Kromě prodeje prémiových bot se Peter Hajduček a Footshop vyžívají v akcích všeho druhu, včetně koncertů nebo výstav z pomalovaných kartonů. Protože hranice mezi uměním a obchodem koneckonců mizí na každém kroku. @peterhajducek

Kro Kitchen

V roce 2019 vypadal nápad otevřít si bistro skvěle. A nakonec byl, protože Kro Kitchen se z jednoho bistra rozkročila na další adresy, které spojuje jediné: skvělé jídlo, díky němuž pandemie nechutnala tak hořce. Vojtěch Václavík vařil kromě jiných exkluzivních kuchyní i v michelinském restaurantu Fauna v norském Oslu a z Norska pochází i název Kro neboli hospoda. Svůj hvězdný podnik proslavený grilovanými kuřaty založil se svým kamarádem ze skauta Petrem Němcem. „Nepočítám čas, kdy jsem v práci a kdy mám volno. To, co dělám, je mojí absolutní vášní,“ říká o sobě Vojtěch. A na chutích Kro Kitchen je to znát. @krokitchen

Jan Fabini

Podniká už od střední, když ve třeťáku se spolužákem postavili e-shop s elektronikou. Jeden rok dosáhli téměř desetimilionového obratu, ale pak se Jan Fabini přesunul k tradici, nerezovému nádobí. „Zaujalo mě, kolik lidí vařením žije. Byla kolem toho navíc fajn atmosféra. Říkal jsem si však, že tu chybí nějaká zlatá střední cesta,“ zauvažoval o svém nápadu. „Začal jsem se bavit s kuchaři, oslovil a navštívil desítky výrobců, hledal nejvhodnější materiály a po více než roce a pár prototypech jsem dokončil první sadu nádobí, která splňovala vše, co jsem si představoval.“ Dalším skokanům doporučuje – jít do toho bezhlavě a nebát se chyb. @fabini.cz

Fashion

Všichni žijeme v módním vesmíru, ale jen vyvolení určují barvu a tvar jeho galaxií. Raper, milovník streetwearu a návrhář, jehož neopouští nadšení pro věc – muži u zrodu našich šatníků.

Dalyb

Slovenský rapper Dalyb aka Dalibor Štofan ze skupiny Haha Crew potvrzuje, že má nejen vkus, ale i designérský švih. Jako sólový umělec se v roce 2019 prosadil debutovým albem Teen(r)age a jeho módní styl zaujal posluchače i designéry. Stal se módní ikonou svého publika, přišly první nabídky a letos zazářil i mezi tvůrci streetwearového brandu Best Nights. „Baví mě myšlenka spojit se se zajímavými lidmi a být první, kdo ukáže světu nové streetweary,“ komentoval Dalyb onen výpad do světa módy. A ve fashion lavině pokračuje, v červnu představil první kolekci své udržitelné upcycled značky textil.studio. @dalybhahacrew

Jan Černý

V současnosti asi nejznámější tvůrce pánské streetové módy prorazil v roce 2017, kdy po přehlídce na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku vystřelil mezi české hvězdy. A letěl ještě dál – využil pozvání na stáž v pařížském módním domu Louis Vuitton. Díky streetovému zaměření má jeho tvorba stále blízko k lidem. „Oblečení pro mě nemá smysl, když se nedá nosit,“ vyjadřuje své profesionální krédo a majitelé jeho kousků mohou jen zatleskat. Včetně uměleckého ředitele kolekce pánského oblečení Louis Vuitton Virgila Abloha, jenž nosí výsledek Janovy úspěšné snahy o renesanci českých tenisek Prestige. @jancerny_

Antonín Soukup

Uznávaný módní návrhář Antonín Soukup založil v roce 2010 spolu s Miroslavou Kohutiarovou značku Laformela. O čtyři roky později získala cenu Czech Grand Design a dnes se řadí k tomu nejlepšímu, co může domácí móda nabídnout. Nejspíš i proto, že na počátku tvorby bylo nadšení pro věc. „Prvních pět let jsme fungovali tak, že jsme věci financovali ze svých úspor,“ popsal startovní filozofii značky Antonín. „V začátcích pro nás bylo důležité vytvořit kolekci a následně prezentaci, ze které bude divák odcházet s pocitem, že viděl pěknou show.“ Originální tvorbu pak následoval i byznys a dnes Laformela dobývá svět. @laformela

Art

Někomu stačí pozorovat lidi a ví, o čem chce psát. Dalšího baví kontroverze tak, že exceluje na obrazovce i v oktagonu. A někdo je prostě záhadný, posedlý… a ještě k tomu žádaný malíř.

Viktor Sheen

Platinová deska, nominace na cenu Anděl. Viktor Sheen se propracoval až k vrcholu české rapové scény a na úspěšném albu Černobílej svět z roku 2019 můžete zaslechnout i jeho rodnou ruštinu. Pochází z Kazachstánu, vyrůstal v Kladně, kde se v roce 2009 přidal k místnímu rapovému uskupení Crap Crew. A pak už to šlo rychle. Svůj původní žánr přesáhl a stal se popkulturním fenoménem. Loňská deska Barvy překonala za pouhých 20 hodin milion streamů. Odkud bere inspiraci? „Když pozoruju okolí, tak nějak mi dojde, o čem chci psát.“ Mluvčí generací Y i Z se prostě dívat umí. @viktorsheen

Jakub Štáfek

Herecký i sportovní úkaz posledních let, který obě hrací pole skvěle spojuje. Jakuba Štáfka znáte jako Julia „Laviho“ Lavického ze seriálu Vyšehrad či Matěje Jordána ze soapky Ulice. Od jeho vítězného zápasu ve vyprodané O2 areně v roce 2019 pak i jako profesionálního zápasníka MMA. Začátkem srpna běží v kinech film Shocky a Morthy: Poslední velká akce, v němž Jakub hraje se Štěpánem Kozubem jednu z hlavních rolí. „Oba chceme dělat, co je trochu za hranou a zároveň úderné a kontroverzní. Kontroverze nás baví,“ vyjádřil se Jakub těsně před premiérou. @jakubstafek

Oscuro Ink

Muž se záhadnou identitou posedlý písmem. Začínal s graffiti v roce 2002, později přešel k tetování, v němž se jako jeden z mála v Česku věnuje výhradně písmu inspirovanému chicano kulturou neboli tvorbou graffiti umělců mexicko-amerického původu. „Používání kaligrafického hrotu mi otevřelo celý nový vesmír. Maluji štětcem na plátna a stěny, ale třeba i na auta, tetuji na kůži nebo tisknu v limitovaných sériích ručně sítotiskem,“ vysvětluje Oscuro. Svá díla prodává především do zahraničí a po světě cestuje i jako žádaný tatér kaligrafické krásy. @oscuro_ink

Digital

Být legendou už v osmnácti je pro digitální svět normální. Nelze se ani divit tomu, že digitální sílu mají promotéři MMA. A šikovnost na trávníku? Ta nevylučuje obratnost v byznysu zvaném esport.

Jakub Jankto

Reprezentační fotbalový záložník ve službách Sampdorie Janov projevuje hráčského ducha nejen na trávníku. S podobným úspěchem jako na hřišti řádí i v esportu. V roce 2018 založil profesionální herní tým Sampi (což je mimochodem Jakubova přezdívka od dětství), který se rychle prosadil na mezinárodní scéně. V Tuchoměřicích u Prahy nechal pro své hráče postavit gaming house. „Myslím, že sport a reálný život by měl mít vždycky přednost před tím virtuálním,“ uvažuje možná překvapivě muž, jenž investoval velké peníze do virtuálního byznysu. Ale je otázka, jestli rostoucí odvětví gamingu a esportu tyto hranice brzy nesetře. @jakubjanktojr

Oktagon MMA

Spolumajitele společnosti Oktagon MMA koronavirová krize nijak zvlášť nezasáhla – právě díky jejich digitální síle. „S nástupem koronaviru pro nás pay-per-view najednou představovala jediný způsob, jak pokračovat,“ říká Ondřej Novotný. A Pavol Neruda dodává: „Nakonec se ukázalo, že jsme během pandemie naučili Čechy a Slováky využívat placené televizní služby.“ Právě Oktagon MMA je v Česku apoštolem systému, který například v americké UFC funguje už dávno: popularitu zápasů z velké části nesou sociální sítě – zápasníků, organizací i pořadatelů osobně. @oktagonmma

Lukáš Zachara

Youtuber s přezdívkou Zachy začal natáčet videa už ve dvanácti. Věnoval se v nich světu módy a home decoru, do té doby spíš doméně youtuberek. „V Česku to nebylo obvyklé, ale když se na to člověk podívá ze světového měřítka, je to normální obsah,“ podotýká muž, jemuž se díky jeho nekonvenčnímu příběhu podařilo už v osmnácti stát legendou české youtuberské scény. Kromě módy se věnuje i lifestylu, veganství a vůbec zdravému životnímu stylu a také se chystá od online světa mírně odpoutat – uvažuje o bytovém designu nebo navrhování zahrad. „Rozhodně to bude něco, co mě bude bavit, ale také dělat radost ostatním lidem.“ @zachy_zacharaa