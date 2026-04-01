Vikingský sex, pornoherečky, přednášky. Co nabídne pražský erotický veletrh

Pokryje snad všechny tváře sexu. Hebké i velmi explicitní, jemné i temnější, hravé i seriózní. Erotický veletrh přinese do Prahy erotiku, porno, zdravotní a sexuální osvětu a vzdělávání. Seznamte se s nabídkou z menu, které bude čekat v pátek 10. a sobotu 11. dubna v areálu v Letňanech.
Část 1/5

Hromadný sex přímo před vámi: Vikings of Valhalla

Zakladatelkou a hlavní tvůrkyní projektu Vikings of Valhalla je česká pornoherečka Brittany Bardot.

Vikingský sex. S vikingskými pomůckami (Vikings of Valhalla na erotickém veletrhu Erofest v roce 2024)

Výpravná show, s příběhem, choreografií, emocemi, ale velmi intenzivní. Vikingská show bude mít na veletrhu opět výjimečné postavení, bude jedinou, která si bude moct dovolit živý sex. Bude přitom hromadný, vystoupení projektu české pornoherečky Brittany Bardot nabídne porno-divadlo o mnoha mužích a ženách.

Vikingská show: emoce, kostýmy, výprava a sex

V roce 2023 budovala Brittany Bardot show docela znovu. (Vikings of Valhalla na Erofestu v roce 2023)
Představila ji právě v Praze, na erotickém festivalu Erofest. (Vikings of Valhalla na Erofestu v roce 2023)
Představení se vyvedlo, nastartovalo další cykly vikingských sexuálních eskapád. (Vikings of Valhalla na Erofestu v roce 2023)
Do vikingského nebe se v show dostávají i ženy. (Vikings of Valhalla na Erofestu v roce 2023)
Publikum zanese do vikingských dob, na jeviště uvede bojovníky a bojovnice, rovněž valkýry. A letos premiérově též anděly smrti. „Letos žádná bílá křídla nebudou, andělé budou temní,“ prozradila Brittany Bardot. Příběh vystoupení, které obsáhne třicet minut, podle ní odkazuje na skutečnou historickou událost. „V týmu máme dva archeology, držíme se historie v kostýmech i příběhu,“ doplňuje. Upřesňuje, že zatímco dějová linka je daná, sex je „freestyle“, záleží na jednotlivých vystupujících. Vedoucí kolektivu přitom neočekává, že by se vyhnul extrémnějším praktikám.

A láká na tým, který do Prahy přijede. „Letos mám hodně prsatých válečnic, to jsem vždycky chtěla,“ líčí. Nebude mezi nimi chybět například Jolie Love: „Nádherná německá performerka, krásná a velmi hardcorová herečka.“ Se svým partnerem Emojizzem se show Adreinne, performerka z platforem, která prý vyhlíží jako bojovnice na první pohled. Do vikingského prostředí dočista zapadne Alexa Throat. „Má vytetované runy i vikingský kompas, je to krásná divoška,“ popisuje Brittany Bardot a prozrazuje též, komu připadne role Anděla smrti: „Temnou duší s křídly bude Ria Sun.“ Česko bude zastupovat Luciana Lucy: „Bude mít dvojroli, na níž se nikdo jiný nehodil. Potřebovala jsem čistou, krásnou, přirozenou postavu.“

Na pódiu při show rozčleněné do čtyři sekvencí samozřejmě nebude scházet ani organizátorka celého projektu Brittany Bardot. A show s ohňovými meči, souboje – a poprava.



Vikingský sex, pornoherečky, přednášky. Co nabídne pražský erotický veletrh

Do vikingského nebe se v show dostávají i ženy. (Vikings of Valhalla na...

Pokryje snad všechny tváře sexu. Hebké i velmi explicitní, jemné i temnější, hravé i seriózní. Erotický veletrh přinese do Prahy erotiku, porno, zdravotní a sexuální osvětu a vzdělávání. Seznamte se...

