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Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

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Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na závěr nabídneme pětici, která může čnít nad ostatní.
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Oblečen na zabíjení (1980)

Oblečen na zabíjení (1980)

Sexuálně neukojená manželka je po milostné eskapádě brutálně zavražděna ve výtahu. Jedinou svědkyní je prostitutka Liz, kterou policie nebere vážně – ovšem záhadná postava ji věnuje pozornost, výhružnou pozornost. Variace na Hitchcockovo Psycho i italské thrillery giallo, mistrovská kamera, působivé dlouhé sekvence bez dialogů. A též kontroverze kvůli brutálnímu zacházení se ženami a zobrazení trans-identit.

Režie: Brian De Palma
Hrají: Angie Dickinsonová, Michael Caine, Nancy Allenová, Keith Gordon



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