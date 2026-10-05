Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

Oblečen na zabíjení (1980)
Sexuálně neukojená manželka je po milostné eskapádě brutálně zavražděna ve výtahu. Jedinou svědkyní je prostitutka Liz, kterou policie nebere vážně – ovšem záhadná postava ji věnuje pozornost, výhružnou pozornost. Variace na Hitchcockovo Psycho i italské thrillery giallo, mistrovská kamera, působivé dlouhé sekvence bez dialogů. A též kontroverze kvůli brutálnímu zacházení se ženami a zobrazení trans-identit.
Režie: Brian De Palma
Hrají: Angie Dickinsonová, Michael Caine, Nancy Allenová, Keith Gordon