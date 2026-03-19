Erofest 2026 se koná v dubnu v Praze. Vstupenky, program a hvězdy veletrhu

Tereza Hrabinová
  4:00
Erotický veletrh Erofest 2026 se vrací do Prahy a nabídne dvoudenní program plný show, přednášek i setkání se zahraničními hvězdami. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení, shibari show i diskuse o sexualitě a vztazích. Přinášíme přehled termínu, místa, programu i cen vstupenek.
Je to nahota, nebo není?

Penis. Je dost možné, že uprostřed vší nahoty osvědčili největší kuráž anebo...
I do mainstreamové erotiky se již před dlouhou dobou propašovalo svazování.
Tělo, těla. V hledáčku akce byl jasný objekt. Co si o tom asi myslela slečna...
Vesele, rozpustile. Festival bavil.
24 fotografií

Kdy a kde se koná Erofest 2026?

Mezinárodní erotický veletrh Erofest 2026 se uskuteční od pátku 10. do soboty 11. dubna v areálu PVA Expo Praha v Letňanech.

Vstupenky na Erofest 2026

Ceny vstupenek se liší podle typu vstupu i dne. Návštěvníci mohou vybírat mezi klasickým vstupem, místy k sezení u pódia nebo VIP balíčky.

Typ vstupenkyPlatnostCena
KlasickáPátek1300 Kč
KlasickáSobota1400 Kč
KlasickáDvoudenní2000 Kč
Sezení u pódiaPátek2300 Kč
Sezení u pódiaSobota3300 Kč
Sezení u pódiaDvoudenní5000 Kč
VIPJednodenní3500 Kč
VIPDvoudenní6000 Kč

Sezení u pódia je časově omezené do 22:00, vstupenka však zároveň zahrnuje standardní vstup do areálu.

Program Erofestu 2026

Program letošního ročníku nabídne kombinaci show, interaktivních zážitků i tematických stánků. Návštěvníci si budou moci prohlédnout novinky ze světa erotických pomůcek a spodního prádla či se zapojit do soutěží o ceny.

Součástí veletrhu jsou také odlehčené atrakce a doprovodný program, od tematického občerstvení přes stylizované fotokoutky až po komunitní prezentace různých subkultur. Nechybí ani přednášky a večerní afterparty s DJ’s.

Na hlavním pódiu budou k vidění burlesky, vystoupení známých pornohereček a akrobatických tanečnic. Nebudou chybět zahraniční hosté, například striptéři z Velké Británie, kteří ukáží doslova vše. Pro milovníky BDSM budou na hlavní stagi k vidění shibari show.

Kdo vystoupí na Erotickém veletrhu 2026?

Největším tahákem letošního ročníku bude legenda světového pornoprůmyslu Rocco Siffredi. Mezi další potvrzené hosty patří například Little Caprice, Kelly Stafford nebo Marcello Bravo.

Na pódiu se během dvou dnů představí také Dellai Twins, performerka Jarushka Ross, show Femmeplay, slovenští striptéři The Gentlemen nebo francouzská herečka Pussycat.

Součástí programu bude i fashion show návrhářek Nora Urban & Sheio, která nabídne pohled na aktuální trendy spodního prádla a erotické módy.

Přednášky na Erofestu 2026 – pátek

ČasPřednášejícíTéma
14:00–14:45Leona ŠímováPsychologie přitažlivosti a tajemství sex-appealu
15:00–15:45Lucie SlováčkováSexuální wellness jako nová forma beauty péče
16:00–16:45Lucie OšlejškováTrendy v estetice intimních partií
17:00–17:45Magdalena NulíčkováKrása a ženské tělo – největší mýty o ženském těle
18:00–19:00Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)Krása, tělo a svobodná volba: ženská sexualita bez studu (Lucie Slováčková, Leona Šímová, Magdalena Nulíčková)

Přednášky na Erofestu 2026 – sobota

ČasPřednášejícíTéma
12:00–12:45MUDr. Kamila ŽižkováNejvětší tabu u lékaře: norma, stud a sebehodnocení v ordinaci
13:00–13:45Klára KloudováDotek jako jazyk
14:00–14:45Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)Sex a krása: proč je smyslnost více než vzhled (Klára Kloudová, Lucie Slováčková, Zorya Blue)
15:00–15:45Julie Gaia PoupětováUmění erotické komunikace – jak mluvit o sexu bez studu
16:00–16:45MUDr. Marek BroulMužská intimita bez mýtů: anatomie, estetika a „trendy“ – co je medicína a co marketing
17:00–17:45Lucie SlováčkováBiohacking libida: co ovlivňuje touhu a jak ji nabudit?
18:00–18:45Panelová diskuze (moderuje B. Hlaváčková)Tělo, které mluví: krásné není dokonalé a nemusí být zdravé (MUDr. Kamila Žižková, MUDr. Marek Broul, Julie G. Poupětová)

Předchozí ročníky Erofestu

Jednou z pornohereček, které loni na festivalu nabízely podpisy, byla Little Caprice. Přiznala, že do Česka jezdí jen výjimečně, ale Erofest je pro ni srdeční záležitost. „Miluju kontakt s českými fanoušky, i proto, že mně říkají osobním jménem, Markéto,“ směje se. Ale dodává, že publikum má všude: „Kdekoli jsem na dovolené, vždycky mě někdo poznal, Thajsko, Nový Zéland…“

Pornoherečka Little Caprice, pánský striptýz. Ohlédněte se za Erofestem

Kromě pornografie, erotiky, konvenčnějšího sexu i okrajovějších libůstek veletrh nabídl i přednášku Luciana Kantora, ve které nahlédl na partnerské krize. „Krize je něco, co může vztah posunout. Je oddělením toho, co je nefunkční, od toho, co funguje, je to stavební kámen proto to, abychom se mohli posunout. Bez krize přichází v partnerském vztahu stereotyp. Kdyby nenastala, kdyby někdo neřekl, že má nové potřeby, vztah se zakonzervuje, stane se studeným, ledovým královstvím,“ popisoval.

Little Caprice na erotickém veletrhu Erofest (Praha, 28. března 2025)

Robert Rosenberg na erotickém veletrhu EROFESTU (8. 3. 2024)

V jednom z minulých ročníků vystoupila i porno-hvězdička Lady Dee.

Slečna Aniko: „Jak dlouho takhle budu svázaná? To záleží na Pánovi, jak on bude chtít.“

19. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

